Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat că și-ar fi abuzat soția, care ulterior s-a sinucis, și-a depus cererea de demisie

Dumitru Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești responsabil de domeniul agricol, a depus luni, 9 martie, cererea de demisie din funcția pe care o deține. Anunțul a fost făcut de Consiliul Raional Hîncești, pe fondul acuzațiilor potrivit cărora acesta și-ar fi abuzat soția, Ludmila Vartic, care s-a sinucis.

Potrivit unui comunicat al Consiliului, cererea a fost înregistrată oficial și urmează să fie examinată „în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și procedurile administrative aplicabile”.

„Consiliul Raional Hîncești va informa ulterior opinia publică despre deciziile adoptate și pașii care vor fi întreprinși în continuare”, se mai arată în comunicat.

Dumitru Vartic a fost ales vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat ieri, 8 martie, că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești.

Anunțul a fost făcut după ce mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor s-au autosesizat după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS – Dumitru Vertic. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Organizația Teritorială PAS Hîncești a informat că astăzi, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie exclus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești. La fel, la ședința s-a luat decizia privind „revocarea sprijinului politic acordat anterior”.

„Organizația Teritorială PAS Hîncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate circumstanțele acestui caz să fie clarificate, iar deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite. Considerăm esențial ca persoanele responsabile să răspundă în fața legii, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, se arăta în comunicat.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic, a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe parcursul zilei de duminică, 8 martie, pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri.