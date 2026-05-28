ULTIMA ORĂ Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a Evgheniei Guțul



Astăzi, 28 mai, Curtea de Apel a menținut sentințele primei instanțe în cazul Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan.

Anterior, pe 5 august, fosta bașcană a regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat judecătoarea.

Pedeapsa cerută de procurori

La 1 iulie 2025, în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat Ghennadi Epure și Cristina Gladcov au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 9 ani pentru Evghenia Guțul și 8 ani pentru Svetlana Popan. De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 40 de milioane de lei din contul Evgheniei Guțul și a 9 milioane de lei din contul Svetlanei Popan.

Întrebată dacă a fost demonstrată vinovăția inculpatelor și dacă termenul de opt și nouă ani de privațiune de libertate este unul argumentat, Cristina Gladcov a menționat: „Considerăm că pe deplin a fost demonstrată vinovăția și, în special, am pus accentul și pe declarațiile inculpatelor care, indirect, de fapt, au recunoscut implicarea acestora în săvârșirea infracțiunilor date.” Acuzatoarea de stat a mai adăugat că și „martorii audiați în instanță au confirmat probele aduse de partea acuzării”.

De cealaltă parte, avocatul Evgheniei Guțul, Sergiu Moraru, a menționat că „poziția noastră nu poate fi alta decât să solicităm ca instanța să se pătrundă de probele prezentate, de lipsa faptei infracțiunii și să vină cu o sentință de achitare în totalitate a doamnei Guțul”, acuzând procurorii de lipsa probelor concludente care le-ar incrimina pe cele două inculpate în săvârșirea faptelor imputate.



Ultimul cuvânt al Evgheniei Guțul în dosar: „În viața mea, nu am încălcat vreo lege”

La etapa dezbaterilor judiciare, care a continuat la data de 3 iulie 2025, Evghenia Guțul și-a spus ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuită de introducere în R. Moldova și acceptare a mijloacelor bănești provenite de la un grup criminal organizat, cu scopul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. Guțul s-a declarat nevinovată.

„Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic care ar contravine legii Republicii Moldova. În viața mea, nu am încălcat vreo lege”, a declara Guțul în fața instanței la data de 3 iulie 2025, solicitând instanței „anularea” cauzei penale.

Urmărirea penală a durat 2 ani și 4 luni, iar cercetarea judecătorească – mai puțin de un an

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în luna ianuarie a anului 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații și a Comisiei Electorale Centrale. Pe 24 aprilie 2024, adică doi ani și patru luni mai târziu, dosarul a fost trimis în pe masa magistraților.

Șase zile mai târziu, la 30 aprilie 2024, a fost planificată prima ședință din dosar. Etapa ședințelor preliminare a durat două luni, iar la 11 iulie a început cercetarea judecătorească, finalizată la 6 iunie 2025, adică la mai puțin de un an.

Învinuirile aduse de procurori

Actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019 – 2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate membrilor de oficii teritoriale.