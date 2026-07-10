Un aeroport din Florida va purta oficial numele lui Donald Trump

Aeroportul Palm Beach din statul american Florida a fost redenumit oficial în onoarea președintelui Donald Trump. Din 9 iulie, acesta poartă denumirea de Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump”, transmite Reuters.

Decizia de redenumire a aeroportului a fost aprobată de guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, la sfârșitul lunii martie, iar noua denumire a intrat oficial în vigoare pe 9 iulie. Costurile schimbării s-au ridicat la 5,5 milioane de dolari.

Primul zbor care a aterizat pe aeroport după intrarea în vigoare a noii denumiri, înainte de răsăritul soarelui, l-a adus pe Eric Trump, fiul președintelui american, împreună cu familia sa, notează sursa citată.

„Nu cred că există cineva mai strâns asociat cu Palm Beach decât Donald Trump, poate chiar cu întregul stat Florida”, a declarat fiul președintelui american, Eric Trump, într-un interviu pentru Fox News.

Reuters scrie că de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, numele acestuia a fost atribuit și unei viitoare clase de nave militare ale Marinei SUA, unui program de vize destinat străinilor cu averi mari și unui portal guvernamental dedicat medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.