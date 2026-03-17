ULTIMA ORĂ O dronă ar fi încălcat noaptea trecută spațiul aerian al R. Moldova, în sudul țării

Un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în noaptea de marți, 17 martie, la ora 01:30, în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).

Potrivit datelor constatate la fața locului de Poliția de Frontieră, obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 de metri, survolând spațiul aerian al R. Moldova, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.