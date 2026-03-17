ULTIMA ORĂ O dronă ar fi încălcat noaptea trecută spațiul aerian al R. Moldova, în sudul țării
Un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în noaptea de marți, 17 martie, la ora 01:30, în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).
Potrivit datelor constatate la fața locului de Poliția de Frontieră, obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 de metri, survolând spațiul aerian al R. Moldova, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.
„În baza datelor disponibile, au fost întreprinse toate măsurile procedurale conform legislației în vigoare. Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor”, se mai menționează în comunicatul de presă emis de Poliția de Frontieră în dimineața zilei de marți.