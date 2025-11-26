Europarlamentar: Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro

Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro, după ce astăzi, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului European a fost votat bugetul Uniunii Europene, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, bugetul consolidat răspunde direct provocărilor de securitate la frontierele estice ale UE și tensiunilor generate de Federația Rusă în regiune.

„Am susținut un amendament prin care alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro. Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care joacă un rol crucial în apărarea democrației în fața presiunilor rusești”, a declarat europarlamentarul.

Siegfried Mureșan scrie că documentul aprobat prevede: un plus de 20 milioane de euro pentru programul Horizon Europe, pentru cercetare și inovare, consolidarea Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică de la București, prin suplimentarea numărului de posturi, finanțare suplimentară pentru Moldova și țările din Vecinătatea Estică, în contextul scăderii sprijinului american în regiune.