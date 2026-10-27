UE propune modificări în atribuțiile Frontex: Agenția ar putea să se ocupe de transferul migranților, inclusiv în afara spațiului Schengen

Uniunea Europeană a propus marți, 27 octombrie, o amplă reformă a Frontex, Agenția europeană responsabilă cu supravegherea frontierelor, care prevede între altele creșterea numărului de agenți și extinderea atribuțiilor în materie de expulzare a migranților, potrivit Agerpres.

Această propunere se înscrie pe linia înăspririi politicii privind migrația operată de UE în ultimii ani.

„Este datoria Europei să decidă cine intră în Uniunea noastră și în ce circumstanțe. Acesta este motivul pentru care propunem întărirea Frontex”, a explicat șefa executivului european, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

Creată în 2004, această agenție a fost gândită pentru a ajuta țările UE și spațiul Schengen să își protejeze frontierele externe.

Pentru prima oară, competențele sale au fost extinse semnificativ după criza migratorie din 2015, o reformă vizând o creștere a efectivelor sale până la 10 mii de grăniceri și agenți ai Gărzii de coastă către orizontul anului 2027.

Agenția este periodic criticată de către organizațiile neguvernamentale, care o acuză de practici ilegale de respingere a imigranților. Reforma propusă marți ar urma să-i extindă și mai mult prerogativele.

UE de acum dorește ca:

acest corp european să ajungă în următorii 15 ani la 30 de mii de polițiști de frontieră, între care o rezervă de 17 mii de agenți la dispoziția statelor membre.

agenția să devină mai agilă și să-și poată desfășura agenții mult mai rapid în caz de criză. Bruxellesul are în minte criza migranților intervenită la sfârșitul lunii iulie 2026 la Ceuta, când mii de migranți au forțat trecerea într-o exclavă spaniolă din Africa de Nord, iar agenția s-a mobilizat cu întârziere.

să aibă un rol central în expulzarea migranților. UE deschide, în special, porțile pentru ca Frontex să fie implicată în viitoarele centre pentru migranții expulzați din Europa, care ar urma să fie înființate în următoarele luni.

Aceste „hub-uri de returnare” au fost gândite în comun cu Comisia Europeană în urmă cu un și jumătate pentru a crește semnificativ numărul de returnări în afara teritoriului european al migranților aflați într-o situație neregulamentară.

Primul dintre aceste centre se așteaptă să fie deschis în Rwanda în lunile următoare, au indicat surse concordante pentru AFP.

În virtutea unui acord așteptat în următoarele săptămâni, solicitanții cărora le-au fost respinse cererile de azil în cinci țări europene – Germania, Danemarca, Grecia, Țările de Jos și Austria – ar urma să fie trimiși cât mai rapid într-un „hub” din această țară din Africa de Est.

Potrivit proiectului de reformă Frontex, agenția va putea între altele să se ocupe de transferul migranților dintr-o țară în alta, în afara UE.

Această propunere trebuie de acum să fie validată de către statele membre, multe votând pentru ea, și de către Parlamentul European. Inițiativa a fost virulent criticată de stânga și de către organizațiile neguvernamentale.