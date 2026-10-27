Un bărbat din Chișinău, cercetat într-un dosar de trafic de influență. Ar fi pretins și primit peste 3000 de euro și 7600 de lei pentru soluționarea unor probleme imobiliare și a unui litigiu civil

Un bărbat din Chișinău a fost reținut marți, 27 octombrie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit de la un alt bărbat, în mod repetat și ilegal, mijloace financiare pentru soluționarea unor probleme imobiliare și a unui litigiu civil.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi cerut și primit în total 3110 euro și 7600 de lei, susținând că ar avea influență asupra factorilor de decizie din cadrul mai multor instituții publice.

„Mijloacele bănești ar fi fost pretinse și acceptate pentru a facilita obținerea unor acte permisive destinate unui imobil, pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare și pentru urgentarea examinării unui dosar în instanța de judecată”, a precizat CNA.

Astfel, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe pentru cauza penală.

Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore, iar urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea eventualelor persoane implicate.

CNA menționează că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.