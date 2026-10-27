„Recrutorii știu că trimit oameni la moarte”: Mărturiile cetățenilor ruși despre cum bărbații vulnerabili sunt vizați și constrânși să se înroleze

„L-au băgat în mașină și l-au obligat să semneze un contract…”; „Acum este declarat dispărut… Nu am acceptat pe deplin că, cel mai probabil, este deja mort.”; „Este o frică paralizantă.” Toate acestea sunt citate de la oameni care spun că au experiență personală cu recrutarea militară forțată din Rusia.

Poveștile lor, prezentate de CNN și susținute de grupuri pentru drepturile omului și de un număr tot mai mare de relatări de la persoane fizice și de pe rețelele de socializare, prezintă o imagine a unei schimbări discrete în curs de desfășurare a mașinii de recrutare de război a Rusiei, aflată acum la al cincilea an. CNN a ascuns identitățile persoanelor din cauza fricii de represalii.

De la o mobilizare în masă din 2022, care a declanșat un exod panicat peste granițele sale, Rusia s-a bazat în principal pe stimulente financiare substanțiale pentru a atrage soldații la luptă. Dovezile sugerează că acest lucru cedează încetul cu încetul locul coerciției și înșelăciunii.

Rusia a respins în repetate rânduri afirmațiile ucrainene conform cărora planifică un nou val de mobilizare în masă, în ciuda creșterii numărului de victime din prima linie și a scăderii numărului de recrutări. Și totuși, pe măsură ce Rusia escaladează atacurile, această „mobilizare târâtoare” – așa cum o numesc unii – amenință să erodeze acceptarea publică a războiului, exact în momentul în care Kremlinul are cea mai mare nevoie de ea.

Ținte vulnerabile

„Am (sau mai degrabă am avut) un unchi”, se arată în mesajul către CNN. „Este un bătrân bolnav, are probleme vasculare și alcoolism, abia poate merge.”

În iulie, a spus persoana respectivă, unchiul lor, angajat la o companie de apărare de stat, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost abordat în fața blocului său de mai mulți bărbați în haine civile și luat cu o mașină. Nu știau unde a fost dus, dar au spus că în ziua aceea „i-au strecurat un document de semnat, chipurile o «notificare că se aflau acolo». S-a dovedit a fi un contract (de înrolare în armată)”.

Povestea, dintr-un oraș din vestul Rusiei, se încadrează într-un tipar mult prea familiar, a spus Artem Klyga, un avocat militar rus cu sediul la Berlin, care consiliază rușii cu privire la drepturile lor în ceea ce privește serviciul militar.

De la începutul verii, a spus el, a observat o creștere a numărului de persoane care l-au contactat în legătură cu acest tip de incident.

„Acum este o practică zilnică”, a declarat el pentru CNN. Majoritatea cazurilor pe care le vede implică bărbați vulnerabili, adesea îndatorați sau cu probleme de sănătate sau alcool. „Pur și simplu nu au șansa să spună nu, pur și simplu nu își cunosc drepturile”.

„Apel la conștiință”, o coaliție de avocați care ajută recruții și rezerviștii din Rusia cu sfaturi privind obiecția de conștiință, a declarat pentru CNN că au observat o creștere a rapoartelor de recrutare forțată în iulie și august, tacticile „devenind din ce în ce mai dure pe zi ce trece”.

În acest caz, după semnarea documentului, unchiul s-a întors acasă, a spus ruda sa, dar o săptămână mai târziu a dispărut. Câteva zile mai târziu, a sunat să spună că se află la un teren de antrenament din Luhansk, în estul Ucrainei controlate de Rusia. La sfârșitul lunii septembrie a venit vestea că este dispărut în acțiune.

„Am probleme cu adormirea, uneori am coșmaruri că mă prind”, a declarat ruda pentru CNN.

Un alt rus care a contactat CNN prin intermediul unui grup pentru drepturile omului a spus că fratele lor a fost „reținut” la mijlocul lunii iulie „în stare de intoxicație alcoolică, de către angajați necunoscuți” – presupunerea rudei fiind că aceștia lucrau pentru biroul local de recrutare militară.

În acest caz, CNN a văzut contractul militar pe care fratele l-a semnat în cele din urmă, precum și o înregistrare video cu ceea ce pare a fi ultimul său rămas bun de la mama sa în lacrimi înainte de a urca într-o dubă albă. Ruda a distribuit, de asemenea, răspunsul scris al biroului procurorului militar local la petiția familiei pentru eliberarea bărbatului. Se concluzionează că acesta s-a prezentat la biroul de recrutare „din proprie voință, fără nicio constrângere”, adăugând că „contrarul nu a fost nici dovedit, nici documentat”.

Mai puțin de o lună mai târziu a venit vestea că și el era dispărut în acțiune.

„A avut o viață foarte dificilă, probleme cu alcoolul”, a declarat ruda pentru CNN.

„Sunt devastat psihologic; am știut întotdeauna că drepturile în Federația Rusă sunt încălcate sistematic, dar nu am înțeles pe deplin cum este să trăiești asta”, se arată într-un mesaj către CNN de la o rudă a unui recrut în armata rusă

În iunie, regiunea Penza din Rusia, la aproximativ 600 de kilometri sud de Moscova, a apărut ca un punct fierbinte special pentru recrutarea forțată, potrivit conturilor de pe rețelele de socializare și ale grupurilor pentru drepturile omului. Videoclipuri și relatări au apărut online cu persoane recrutate cu forța de pe străzi.

Într-un videoclip din iunie, pe care CNN l-a geolocalizat la un centru de recrutare militară din Penza, femei se înghesuie în jurul unui autobuz cerând ca bărbații dinăuntru să fie eliberați.

O femeie arată în interiorul autobuzului: „Ce credeți, au semnat de bunăvoie sau nu?”, strigă ea la cameră. Unul dintre bărbații din autobuz pare să dea din cap. „Te-au forțat, te-au bătut”, strigă o altă femeie.

Ministerul Apărării din Rusia a respins rapoartele despre mobilizarea forțată din Penza ca fiind false.

Rapoartele despre violență în cazurile de recrutare forțată sunt frecvente, la fel ca și ignorarea scutirilor medicale. „Contractul a fost semnat sub presiune fizică și morală”, a scris o rudă, care a declarat pentru CNN că unchiul lor a fost luat în august. La momentul respectiv avea o coastă ruptă, au spus ei.

Bonusuri „Adu un prieten”

O altă trăsătură comună a multora dintre aceste povești: persoanele care iau bărbați pe stradă nu sunt clar identificate și sunt adesea în haine civile. Acest lucru a stârnit îngrijorări că ar putea fi oameni obișnuiți care încearcă să profite de un alt tip de bonus militar – plătit oricui ajută la recrutarea de noi soldați. O rudă i-a descris drept „vânători de recompense”.

„Recrutorii știu că trimit oameni la moarte probabilă pentru o recompensă, nu au nicio compasiune nici pentru soldații contractuali, nici pentru rudele lor”, potrivit unui mesaj către CNN de la o rudă a unui recrut în armata rusă

CNN nu a putut verifica acest lucru în cazuri specifice, dar autoritățile regionale nu fac nicio încercare de a ascunde faptul că aceste plăți există.

„Îi vom încuraja pe cei care oferă asistență în atragerea cetățenilor să semneze contracte”, a anunțat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan din Rusia, în august anul trecut, într-o sesiune a parlamentului regional.

„Vom oferi o plată financiară pentru fiecare soldat contractual. Suma bonusului va varia de la 50 000 la 300 000 de ruble (590 până la 3500 de dolari), aceasta fiind după impozitare.”

CNN a găsit dovezi ale acestor plăți oficiale în mai multe regiuni, precum și zeci de anunțuri de locuri de muncă care oferă recrutorilor sume mari pentru fiecare candidat care semnează un contract militar, cu plăți care variază în funcție de regiune.

„Este literalmente un fel de promoție de genul «adu un prieten», în care pur și simplu găsești pe cineva – pe oricine, în orice stat; cu alte cuvinte, ar putea fi o persoană fără adăpost sau aproape oricine – îl tragi la biroul de recrutare, îl obligi să semneze un contract și îți iei banii”, au spus fondatorii organizației New Alternative Route, o organizație anti-război înființată în primăvara aceasta.

Fondată de profesioniști IT ruși aflați în autoexil, organizația își propune să colecteze informații despre practicile de mobilizare forțată și să ofere sfaturi persoanelor care încearcă să părăsească Rusia. Reprezentanții săi au vorbit, de asemenea, anonim cu CNN, de teamă pentru familiile lor care se află încă în Rusia.

„Mă înfurie faptul că sărăcia i-a dezumanizat atât de mult pe oameni încât sunt dispuși să-i trimită pe alții la moarte pentru niște bănuți”, se arată într-un mesaj către CNN de la o rudă a unui recrut în armata rusă

„Am intrat puțin în panică”

Rusia a încercat ani de zile să se diferențieze de Ucraina, unde recrutarea este obligatorie de la 25 la 60 de ani pentru bărbații apți și unde au apărut rapoarte despre incidente de recrutare forțată: mobilizare violentă sau coercitivă.

„Vedem în fiecare zi la televizor și pe internet cum în Ucraina prind oameni, ca pe niște câini fără adăpost, și îi târăsc cu forța pe front”, a declarat președintele rus Vladimir Putin la începutul lunii septembrie. „Aici oamenii merg de bunăvoie, după cum știți, și semnează contracte.”

Având în vedere că recrutarea militară în Rusia este gestionată la nivel regional prin cote, este puțin probabil ca această creștere a tacticilor coercitive să fie dirijată de Kremlin, a declarat Janis Kluge, șeful Diviziei Europa de Est și Eurasia de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, și totuși poate fi văzută ca o soluție convenabilă la problema forței de muncă din Rusia.

„Sistemul în care, în esență, recrutorii fac munca murdară… este cel puțin tolerat”, de cei din vârf, a declarat el pentru CNN. „Ar putea fi, în ochii autorităților, o parte a soluției.” Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns solicitării CNN de a comenta.

Și totuși, în ochii unor ruși, este un punct de cotitură. Grupurile pentru drepturile omului au declarat pentru CNN că întrebările despre cum să emigreze sunt în creștere.

Igor, un tânăr de 21 de ani din centrul Rusiei, pentru care CNN folosește un pseudonim din cauza temerilor pentru siguranța familiei sale, a părăsit țara acum trei luni, după ani de zile în care a plănuit să scape de ceea ce el numește „nebunia totalitară”.

În anul dinaintea plecării, el a spus că a fost presat de două ori să semneze contracte militare – o dată de către universitatea sa, apoi într-o vizită la biroul local de recrutare militară pentru a-și actualiza scutirea medicală.

„Am intrat puțin în panică”, a declarat el pentru CNN. „Mi-am făcut griji că cineva ar putea semna în numele meu. Nu aș fi putut face nimic în privința asta.”

Teama de un nou val de mobilizare în masă a adus și preocupări practice urgente. „Mi-era teamă că vor închide granița și nu voi mai putea pleca niciodată”, a declarat el pentru CNN.

„Nu cred că vom vedea un scenariu în care vom recruta brusc 300 000 de oameni mâine”, au declarat fondatorii Noii Rute Alternative pentru CNN.

În schimb, ei prevăd „o mobilizare liniștită, târâtoare, condusă de măsuri coercitive. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat în Penza… totul este pregătire.”