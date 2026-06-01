UE intenționează să accelereze ușor procesul de aderare a Ucrainei față de planurile inițiale (Kyiv Independent)

Următorul pas pe calea aderării R. Moldova și Ucrainei la UE ar putea avea loc puțin mai devreme decât se aștepta, diplomații europeni și naționali confirmând pentru Kyiv Independent că toată lumea lucrează pentru ca data de 15 iunie să fie ziua în care se va deschide primul dintre cele șase așa-numite „grupuri de extindere”, scrie sursa media ucraineană.

Cererile de aderare la UE ale Ucrainei și Moldovei se derulează în paralel, iar progresele oficiale ulterioare au fost blocate timp de un an de Ungaria, în principal din cauza celor 11 cereri formulate de guvernul de la Budapesta privind acordarea de drepturi suplimentare minorității maghiare care trăiește în extremitatea vestică a Ucrainei.

Diplomați din două state membre ale UE au declarat pentru Kyiv Independent, pe 1 iunie, că obiectivul este organizarea Conferinței interguvernamentale, în cadrul căreia are loc deschiderea oficială a grupurilor de lucru pentru extindere, pe 15 iunie, în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg.

Dacă această inițiativă nu va avea succes, conferința ar putea fi organizată totuși pe 16 iunie, tot la Luxemburg, în marja unei reuniuni a miniștrilor europeni.

Kyiv Independent a scris anterior că acest următor pas ar avea loc probabil între 16 și 18 iunie.

Două surse din instituțiile UE au confirmat posibilitatea ca 15 iunie să fie ziua crucială, dar au menționat că încă nu a fost stabilită oficial nicio dată.

Până în prezent nu a fost anunțat niciun acord între guvernele ucrainean și maghiar cu privire la problema drepturilor minorităților, despre care prim-ministrul maghiar Peter Magyar a spus că trebuie rezolvată pentru ca Budapesta să-și ridice obiecția.

Discuțiile tehnice dintre cele două țări sunt în curs, iar postul de televiziune ucrainean Suspilne a relatat că nouă dintre cele 11 cerințe ale Ungariei au fost îndeplinite.

Fie că va avea loc pe 15 iunie sau pe 16 iunie, deschiderea grupurilor de negocieri ar însemna că UE și-a îndeplinit obiectivul de a face acest lucru până la sfârșitul președinției cipriote de șase luni a Consiliului UE și le-ar oferi liderilor UE un motiv de sărbătoare alături de președintele Volodimir Zelenski la summitul din 18 iunie.