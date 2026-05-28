Euractiv: Comisia Europeană intenționează să propună, pe 16 iunie, deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea R. Moldova și a Ucrainei la UE

Comisia Europeană intenționează să propună, pe 16 iunie, deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat două zile mai târziu, scrie Euractiv.

Potrivit publicației, propunerea va fi prezentată în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene din Consiliul Afaceri Generale al UE. Calendarul ar permite șefilor de stat și de guvern ai celor 27 de state membre să dea undă verde oficială pentru avansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina.

Sursa citată scrie că procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni în principal de opoziția fostului premier ungar Viktor Orbán. După schimbarea guvernării de la Budapesta, noul executiv ungar a transmis însă semnale privind o abordare mai moderată față de extinderea Uniunii Europene.

Premierul ungar Péter Magyar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocarea fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orbán.

În aprilie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, declara că negocierile privind primul „cluster” de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie.

Publicația mai notează că discuțiile privind condițiile concrete ale aderării rămân deschise. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină „membru asociat” al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev.

Totodată, ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide a respins ipoteza aderării Ucrainei la Spațiul Economic European ca etapă intermediară înaintea aderării depline la UE.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase grupuri tematice de negocieri, care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate.

Primul grup de capitole vizează domenii-cheie precum statul de drept, instituțiile democratice și funcționarea economiei. Acesta este primul deschis în negocieri, dar și ultimul care se închide. Celelalte grupuri de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea fi deschise în luna iulie, potrivit sursei citate.

Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an Comisia Europeană și-a emis avizul privind cererea de aderare la UE. În 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată și a invitat Comisia Europeană să transmită Consiliului un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul blocului comunitar european privind cererea de aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de începere a negocierilor de aderare cu R. Moldova. În decembrie 2023, liderii statelor UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și au invitat Consiliul să adopte cadrul de negociere, după finalizarea etapelor relevante prevăzute în raportul Comisiei din 8 noiembrie 2023.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024 și, patru zile mai târziu, Uniunea Europeană a organizat prima conferință interguvernamentală cu R. Moldova pentru a începe negocierile de aderare cu această țară.

Negocierile de aderare au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și ai țării candidate. Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune și legislația comună (‘acquis-ul UE’) și sunt împărțite în diferite capitole sau grupuri tematice de capitole, care cuprind diferite domenii de politică. Conferințele de aderare pot fi organizate fie la nivel ministerial, fie la nivel de adjuncți.

La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.