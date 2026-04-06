UE îl avertizează pe Trump împotriva bombardamentelor asupra centralelor electrice din Iran: „Orice atac este ilegal și inacceptabil”

Amenințările președintelui american Donald Trump de a bombarda centrale electrice și poduri peste Iran dacă acesta nu redeschide strâmtoarea Hormuz ar constitui o crimă de război, a avertizat luni, 6 aprilie, unul dintre principalii lideri ai UE, cu câteva ore înainte de expirarea termenului limită impus de Washington, a scris POLITICO.

„Orice atac împotriva infrastructurii civile, în special a instalațiilor energetice, este ilegal și inacceptabil. Acest lucru se aplică războiului Rusiei în Ucraina și se aplică peste tot”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, într-un comunicat.

„Populația civilă iraniană este principala victimă a regimului iranian. Ar fi, de asemenea, principala victimă a unei extinderi a campaniei militare”, a continuat fostul prim-ministru portughez.

„După cinci săptămâni de război în Orientul Mijlociu, este clar că doar o soluție diplomatică va rezolva cauzele profunde ale acestuia.”

Intervenția vine după ce Trump a postat duminică un mesaj înflăcărat pe platforma sa Truth Social: „Marți va fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebuni ticăloșilor, sau veți trăi în Iad – DOAR UITAȚI-VĂ!”

„Slavă lui Allah”, a adăugat președintele. Experții și avocații au avertizat că dreptul internațional interzice țintirea deliberată a infrastructurii civile.

Întrebată luni despre amenințări, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a insistat că SUA „vor acționa întotdeauna în limitele legii”.

Costa, care, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conduce UE și o reprezintă pe scena mondială, a discutat în ultimele zile cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, precum și cu liderii Israelului, Emiratelor Arabe Unite și Pakistanului.

„Scopul apelurilor telefonice a fost de a promova apelul UE la dezescaladare și reținere maximă, la protejarea civililor și la respectarea deplină a dreptului internațional, precum și de a contribui la crearea unui spațiu pentru diplomație”, a declarat un înalt oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre ofensiva diplomatică.

Națiunile europene au fost din ce în ce mai mult în centrul mâniei lui Trump, care își dublează refuzul de a se implica în conflict, chiar dacă blocada navală impusă de Iran asupra Strâmtorii Hormuz face ca prețurile globale la energie să crească vertiginos. Mai multe națiuni ale UE au respins cererile de a utiliza bazele americane de pe teritoriul lor ca rampă de lansare pentru atacuri – o mișcare pe care Trump a criticat-o online drept „FOARTE INUTILĂ”.

Regatul Unit a găzduit săptămâna trecută o reuniune virtuală a 41 de țări, inclusiv Franța, Germania și Canada, pentru a conveni asupra unei poziții comune privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Potrivit unei declarații britanice, cei prezenți au susținut o mișcare diplomatică prin intermediul ONU pentru a pune capăt războiului și au respins noile cereri iraniene de plăți pentru asigurarea unei treceri în siguranță.

Iranul solicită navelor să plătească taxe pentru a traversa această cale navigabilă aglomerată, care leagă națiuni exportatoare de petrol și gaze precum Qatar și Arabia Saudită de piața mondială. Potrivit gigantului maritim Lloyd’s List Intelligence, 26 de nave au trecut prin strâmtoare din 13 martie, unele dintre ele plătind taxe în yuani chinezești.