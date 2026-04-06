Trump spune că ar „lua petrolul din Iran, doar că americanii vor ca războiul să se termine”

Președintele Donald Trump a declarat luni, 6 aprilie, că ar dori să „ia” petrolul Iranului, „dar că nu a făcut-o pentru că americanii vor să vadă războiul încheiat”, transmite POLITICO.

„Dacă aș putea alege, aș păstra petrolul. Dar vreau și să-i fac fericiți pe locuitorii țării noastre”, le-a spus Trump reporterilor la ceremonia anuală de lansare a ouălor de Paște de la Casa Albă.

„Din păcate, poporul american ar vrea să ne vadă înapoi acasă. Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, l-aș păstra, ar aduce mulți bani. De asemenea, aș avea grijă de poporul Iranului mult mai bine decât a fost îngrijit”, a spus președintele.

De asemenea, el i-a numit „proști” pe americanii care nu susțin războiul.

Un sondaj Reuters publicat săptămâna trecută a arătat că trei din patru americani se opun desfășurării de trupe terestre în Iran. Peste jumătate dintre cei chestionați au declarat că războiul din Iran le va afecta propria situație financiară.

Președintele a făcut referire la un segment CNN de luna trecută care lăuda un sprijin de 100% pentru operațiunea din Iran în rândul alegătorilor MAGA și a apărat modul în care a gestionat războiul, care intră acum în a șasea săptămână.

„Nu uitați, războaiele au avut loc anii trecuți. Suntem acolo timp de 34 de zile. Și am distrus o țară foarte puternică în 34 de zile”, a spus Trump.

De asemenea, el a dublat amenințările cu atacarea infrastructurii civile a Iranului dacă țara nu ia măsuri pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Cel mai recent termen limită pentru acțiune este marți seara.

„Nu vor să plângă, cum se spune, unchiule. Dar vor să plângă. Și dacă nu vor, nu vor avea poduri, nu vor avea centrale electrice, nu vor avea nimic. Nu voi continua pentru că există și alte lucruri mai rele decât astea două”, a declarat Trump.

El a spus că „nu este îngrijorat” de faptul că bombardarea centralelor electrice civile este considerată o crimă de război.