UE exclude ideea restricțiilor asupra armatei Ucrainei și critică planul lui Trump: „Frontierele nu pot fi modificate prin forță”

Bruxelles-ul avertizează că permiterea Rusiei să modifice frontierele prin forță sau permiterea Moscovei să respingă viitoarea aderare a Kievului la UE sunt limite care nu ar trebui depășite, relatează Politico.

Planul american care vizează încheierea războiului din Ucraina ar face țara mai vulnerabilă la agresiunea rusă pe termen lung dacă impune limite forțelor armate ale Kievului, a avertizat duminică, 23 noiembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Într-o declarație în urma discuțiilor din marja unui summit G20 al principalelor economii din Africa de Sud, Ursula von der Leyen a stabilit o serie de limite ca răspuns la propunerile înaintate de Casa Albă a președintelui Donald Trump. Planul american sugerează că Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale Moscovei, să-și înjumătățească dimensiunea armatei și să acorde Washingtonului o reducere de 50% din profiturile din reconstrucție.

„Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să oprească masacrele și să pună capăt războiului, fără a semăna semințele pentru un viitor conflict”, a menționat von der Leyen în declarație.

Potrivit președintei Comisiei, UE are trei criterii cheie pentru orice acord de pace:

„În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forță. În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limitări ale forțelor armate ale Ucrainei care ar lăsa țara vulnerabilă la atacuri viitoare și, prin urmare, ar submina securitatea europeană”, a spus ea.

„În al treilea rând, trebuie să se reflecte pe deplin rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina”, a spus von der Leyen. „Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Au ales un destin european.”

Președintele Consiliului European, António Costa, a salutat eforturile SUA de a pune capăt războiului, dar a avertizat că propunerea actuală este doar „o bază care va necesita eforturi suplimentare”.

Capitalele europene și Ucraina spun că au fost excluse din dezvoltarea planului în 28 de puncte, despre care criticii spun că recompensează agresiunea rusească și ar lăsa ușa deschisă viitoarelor invazii.

Între timp, Trump pare să fi renunțat la termenul limită de joi stabilit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a accepta termenii propunerii americane, spunând că acordul „nu este oferta mea finală”.