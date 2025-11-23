Planul de pace pentru Ucraina, discutat la Geneva. Demnitari americani, ucraineni și europeni se reunesc în Elveția

Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, 23 noiembrie, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează Reuters și Agerpres.

Emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat american Marco Rubio vor sosi duminică în orașul elvețian pentru discuții despre modalitățile de încetare a conflictului izbucnit în Ucraina după începerea invaziei ruse din februarie 2022.

Vineri, 21 noiembrie, președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski are termen până la 27 noiembrie, pentru a aproba planul american în 28 de puncte ce solicită Ucrainei să cedeze o parte a teritoriului ei, să accepte limitări privind forțele sale armate și să renunțe la obiectivul de a adera la NATO.

Înaintea plecării lui Marco Rubio spre Geneva, Donald Trump a precizat că actuala sa propunere pentru a se pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

În ceea ce privește delegația ucraineană la discuțiile de la Geneva, aceasta va fi condusă de Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski, și va include oficialități de rang înalt din domeniul securității.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj în acest sens pe rețele.

„Echipe se întâlnesc în Elveția pentru a lucra la măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Este bine că diplomația a fost activată și că discuția poate fi constructivă. Echipele ucraineană și americană, echipele partenerilor noștri europeni, sunt în contact strâns și sper cu adevărat că va exista un rezultat. Trebuie să oprim vărsarea de sânge și să ne asigurăm că războiul nu va fi reaprins. Aștept cu nerăbdare rezultatele discuțiilor de astăzi și sper că toți participanții vor fi constructivi. Avem nevoie de un rezultat pozitiv pentru noi toți”, a scris Zelenski.

Consilierii de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța se vor alătura discuției, la care va fi reprezentată și Uniunea Europeană. Surse diplomatice au precizat că și Italia ar putea trimite un reprezentant.

Cele 28 de puncte ale „planului de pace” în Ucraina

Mai mulți lideri europeni au declarat sâmbătă că planul de pace american, ce confirmă solicitările Rusiei, este o bază pentru tratativele menite să pună capăt conflictului, dar au precizat că este nevoie de „muncă adițională” în această privință.

O sursă guvernamentală germană a menționat că proiectul unui plan de pace european, care se bazează pe propunerea SUA, a fost deja trimis Ucrainei și administrației Trump.

Potrivit presei americane, planul de pace în 28 de puncte anunțat de Washington a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, și Kirill Dmitriev, emisar economic special al președintelui rus Vladimir Putin, fără ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie informați.