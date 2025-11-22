Planul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina necesită „îmbunătățiri suplimentare”. Declarație comună la summitul G20

Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, 22 noiembrie, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg.

Planul în 28 de puncte propus de Washington „este o bază care va avea nevoie de lucru suplimentar”, scrie în declarația liderilor, care se arată „îngrijorați de limitările propuse forțelor armate ucrainene, care ar lăsa Ucraina vulnerabilă la atacuri viitoare”.

„Frontierele nu trebuie schimbate prin forță”

Declarația este semnată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa, de președinții Emanuel Macron (Franța) și Alexander Stubb (Finlanda), premierii Mark Carney (Canada), Micheal Martin (Irlanda), Giorgia Meloni (Italia), Sanae Takaichi (Japonia), Dick Schoof (Olanda), Pedro Sanchez (Spania), Keir Starmer (Marea Britanie) și Jonas Gahr Støre (Norvegia).

Aceștia transmit în declarație că propunerea americană „include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”, însă reinterează „principiul că frontierele nu trebuie schimbate prin forță”.

Ei insistă și pe faptul că elementele planului care vizează UE și NATO au nevoie de „consimțământul membrilor” lor. În plus, spun că vor „să continuăm să ne coordonăm îndeaproape cu Ucraina și Statele Unite în următoarele zile”.

Planul american este văzut cu mare îngrijorare la Kiev pentru că în el se regăsesc mai multe solicitări esențiale ale Rusiei, precum cedarea de teritorii de către Ucraina, acceptarea unei reduceri a armatei ucrainene și renunțarea la integrarea în NATO.

Poziția UE față de Ucraina, discutată în Africa

În schimb, Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană și ar obține garanții de securitate occidentale pentru a preveni un nou atac rusesc.

Liderii UE se vor reuni luni în cadrul summitului UE-Africa de la Luanda pentru a discuta propunerea de pace elaborată de SUA pentru Ucraina, a anunţat sâmbătă preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esenţiale pentru o pace justă şi durabilă”, a precizat Costa într-o postare pe X.