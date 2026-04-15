UE avertizează că ar putea urma reduceri forțate ale consumului de combustibili în cazul în care războiul din Iran va continua

Uniunea Europeană a avertizat miercuri, 15 aprilie, statele membre că, dacă conflictul cu Iranul continuă, piețele energetice vor suferi un șoc de aprovizionare prelungit, care ar forța reducerea consumului de combustibili. Despre acest lucru au declarat diplomați ai UE pentru Reuters.

Aprovizionarea globală cu energie este zguduită de închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz, de obicei o rută de tranzit pentru 20% din petrolul mondial și gazul natural lichefiat (GNL). Europa nu s-a confruntat încă cu penurii de aprovizionare, dar se luptă cu creșterea puternică a prețurilor la petrol și gaze, iar aeroporturile au avertizat că primele lipsuri de combustibil pentru avioane ar putea apărea în câteva săptămâni.

Într-o reuniune cu ușile închise cu ambasadorii țărilor UE, miercuri, Comisia Europeană a declarat că ia în considerare două scenarii principale, au spus diplomați familiarizați cu discuțiile. Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze.

Într-un scenariu în care armistițiul convenit între SUA și Iran se menține, iar blocada americană asupra strâmtorii este ridicată, fluxurile de petrol și gaze s-ar redresa în câteva luni, iar prețurile ar trebui să scadă, a precizat Comisia.

Prețurile la motorină și combustibil pentru avioane s-ar reduce mai târziu, până la sfârșitul verii, în timp ce piața globală a GNL ar rămâne tensionată până în 2030, din cauza daunelor aduse infrastructurii din Qatar, a adăugat aceasta.

Însă, dacă tensiunile continuă, piețele energetice s-ar confrunta cu un șoc de aprovizionare prelungit și creșteri extreme de prețuri, cu efecte în lanț asupra lanțurilor de aprovizionare din industrie. Perturbarea continuă a livrărilor de petrol ar forța tot mai mult „distrugerea cererii” — adică reducerea consumului de combustibili, a declarat Comisia.

În acest scenariu, Europa ar putea avea dificultăți în a-și umple depozitele de gaze înainte de iarnă. De asemenea, sunt posibile penurii locale de combustibil pentru avioane, a precizat Comisia, potrivit diplomaților.

Dependența Europei de importurile de petrol și gaze a expus-o la creșterea accelerată a prețurilor globale — chiar dacă principalii săi furnizori sunt SUA, Norvegia și alți producători din afara Orientului Mijlociu.

Comisia elaborează propuneri pentru a încerca să atenueze impactul asupra sectorului energetic. Un proiect, relatat anterior de Reuters, arată planuri de reducere a taxelor la electricitate și de accelerare a extinderii tehnologiilor curate, pentru a diminua dependența Europei de combustibilii fosili și a proteja blocul de viitoare șocuri ale petrolului și gazelor.