Vârsta de pensionare nu va fi modificată, însă sistemul de pensii va fi ajustat: „Trebuie să intervenim în ceea ce privește politicile sociale”

Autoritățile nu examinează, în prezent, modificarea vârstei de pensionare, însă iau în calcul ajustarea sistemului de pensii, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, necesitatea intervențiilor este legată de creșterea speranței de viață.

Întrebată dacă aderarea la Uniunea Europeană (UE) impune R. Moldova să majoreze vârsta de pensionare, ministra a răspuns că „este la decizia fiecărui stat membru”. Plugaru a menționat că, deocamdată, nu există planuri privind majorarea sau reducerea vârstei de pensionare, însă a subliniat că sistemul trebuie adaptat la noile realități demografice.

„La moment noi nu analizăm creșterea sau scăderea acestei vârste, deși recunoaștem că populația pe întreg teritoriul EU îmbătrânește, în sens că oamenii trăiesc mai mult, inclusiv în R. Moldova. Speranța de viață a crescut cu doi ani și cu siguranță trebuie să intervenim în ceea ce privește politicile sociale, fondul de pensionare ca să asigurăm și sustenabilitatea acestui sistem”, a spus Natalia Plugaru.

Totodată, ministra a vorbit despre o problemă cu care se confruntă sistemul de pensii, fiind vorba de faptul că raportul dintre contribuabili și pensionari a ajuns aproape „unu la unu”, față de „patru-cinci la unu în trecut”.