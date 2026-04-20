UE ar urma să extindă sancțiunile împotriva Iranului asupra celor care blochează strâmtoarea Ormuz

Uniunea Europeană va extinde criteriile sancțiunilor sale împotriva Iranului pentru a include persoanele responsabile de blocarea Strâmtorii Ormuz, care a fost în mare parte închisă timp de aproape două luni, provocând haos pe piețele mondiale de energie și mărfuri, au declarat doi diplomați ai UE, relatează Reuters.

Teheranul a închis efectiv strâmtoarea după ce, pe 28 februarie, au început atacurile americane și israeliene asupra Iranului, întrerupând aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Mai multe petroliere au traversat strâmtoarea Ormuz după ce Iranul a anunțat vineri, pentru scurt timp, că o redeschide, însă acordul de încetare a focului a fost pus în pericol după ce Statele Unite au capturat un cargobot iranian, menținând în același timp propriul blocaj militar asupra porturilor iraniene.

„A existat un acord politic între ambasadori că vom modifica într-adevăr criteriile din regimul de sancțiuni împotriva Iranului, astfel încât să putem include pe listă și persoanele și entitățile responsabile de obstrucționarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat unul dintre diplomați.

O a doua sursă diplomatică a afirmat că Serviciul European de Acțiune Externă ar avea nevoie de câteva săptămâni pentru a pregăti eventualele noi liste. SEAE este responsabil de includerea persoanelor și a companiilor pe listele de sancțiuni, în timp ce Comisia Europeană se ocupă de restricțiile la nivel sectorial.

În ianuarie, UE a desemnat Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) drept organizație teroristă, iar în martie a inclus pe lista sa o serie de oficiali iranieni pentru încălcări ale drepturilor omului.