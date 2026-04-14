Ucraina și alte țări terțe, inclusiv R. Moldova, se alătură sancțiunilor reînnoite ale UE împotriva Rusiei

Ucraina și alte câteva țări s-au alăturat oficial sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva entităților ruse luna trecută. Acest lucru a fost anunțat în declarațiile Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, publicate astăzi pe site-ul Consiliului UE, potrivit Ukrinform.

Primul pachet de sancțiuni prelungit pentru șase luni, la care țările s-au alăturat acum, se referă la acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei începând cu 14 martie 2026.

Lista include 132 de persoane și 77 de entități.

Printre țările care s-au alăturat sancțiunilor se numără Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, R. Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia și Ucraina.

„Declarația menționează că guvernele respective se vor asigura că politicile lor naționale se aliniază cu decizia Consiliului UE. Un alt pachet de sancțiuni din 16 martie 2026, ca răspuns la „activitățile destabilizatoare” ale Rusiei, a adăugat patru persoane pe listă. Același grup de țări s-a alăturat și acestei măsuri”, scrie sursa citată.

La aceeași dată, Consiliul UE a adoptat o decizie privind măsuri restrictive legate de atacurile cibernetice care amenință UE sau statele sale membre. Două persoane și trei entități au fost adăugate pe lista de sancțiuni, iar țările menționate anterior s-au aliniat din nou deciziei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret care impune sancțiuni împotriva a cinci personalități culturale ruse care justifică agresiunea Rusiei și sunt legate de participarea țării la cea de-a 61-a ediție a Bienalei de la Veneția.