LIVE TEXT Zi de doliu declarată la Dnipro în memoria victimelor atacului cu rachete. Război în Ucraina, ziua 1511

UPDATE 22:00 15 aprilie a fost declarată zi de doliu la Dnipro pentru cei uciși în atacul de dimineață al forțelor ruse asupra orașului. Primarul Boris Filatov a anunțat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Rusia a ucis cinci persoane. Condoleanțe familiilor care și-au pierdut cei dragi. Spitalele orașului continuă, de asemenea, să lupte pentru viața răniților”, a declarat primarul.

Conform Ukrinform, pe 14 aprilie, armata rusă a lovit Dnipro cu o rachetă. Rapoartele inițiale indicau patru morți și 25 de răniți, dintre care zece se aflau în stare critică.

Ulterior s-a aflat că una dintre victime murise în spital.

UPDATE 16:68 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită oficială în Germania, a anunțat despre semnarea a 10 acorduri cu Germania pe domeniul apărării.

„Astăzi, am avut o întâlnire specială și semnificativă cu Friedrich Merz. Am discutat despre cum să facem eforturile noastre și mai active și mai puternice. Înainte de negocierile bilaterale, am văzut șapte tipuri de drone produse la întreprinderile noastre comune. Șase dintre ele sunt aeriene, iar una este terestră. Acesta este un rezultat semnificativ al cooperării noastre și este important să existe mai multe. Astăzi avem noi acorduri de cooperare – un total de zece acorduri. În cele mai importante domenii. Mulțumesc, Germania. Germania este un lider tangibil în sprijinirea Ucrainei, apărarea vieții noastre. Germania în Europa este numărul unu în a ne ajuta în apărare. Cu toții vedem cum se pot schimba stările geopolitice și cât de mult depinde de capacitatea Europei de a se apăra pe sine, pentru modul său de viață și pentru valorile sale. Este foarte important ca Germania să rămână puternică, grijulie și cu adevărat capabilă să apere interesele Europei și ale europenilor”, a declarat președintele ucrainean.

La fel, Zelenski a menționat că majoritatea armelor pe care Ucraina le folosește pentru diverse tipuri de operațiuni – cu rază lungă de acțiune, pe câmpul de luptă sau pentru protejarea cerului – sunt produse în Ucraina.

„Sfera capacităților producției de apărare ucrainene este de două ori mai mare decât cea pe care o folosim astăzi, pentru că pur și simplu nu avem suficienți bani. Ne așteptăm ca Germania, ca unul dintre liderii Uniunii Europene, să ajute la deblocarea rapidă a a 90 de miliarde. Și vom putea crește achiziția de drone produse în Ucraina. Atunci vor fi și mai multe sisteme ale noastre pe câmpul de luptă (…) Avem deja 10 documente semnate – 10 acorduri, 10 acorduri de diferite niveluri. Acordurile privind apărarea aeriană sunt printre cele mai urgente pentru noi. Vorbim despre rachete pentru apărarea aeriană – desigur, este vorba despre PAC-2 și lansatoare pentru sistemele IRIS-T. Suntem recunoscători pentru ele. Vă mulțumim separat pentru acest acord”, amenționat președintele Ucrainei.

UPDATE 15:28 Potrivit procuraturii regiunii Dnipropetrovsk, atacul Rusiei asupra orașului Dnipro a ucis cinci civili și a rănit alți 25. La fel, în urma atacului a fost avariată infrastructura civilă și vehiculele locuitorilor locali.

Dintre persoanele rănite, 21 au fost spitalizate, dintre care 10 sunt în stare gravă. Victimele au fost diagnosticate cu răni provocate de explozie, răni provocate de șrapnel și fracturi, scrie Hromadske.

UPDATE 12:46 Armata rusă a atacat orașul Dnipro. Anunțul a fost făcut de Oleksandr Ganzha, șeful Forțelor Aeriene Speciale Dnipropetrovsk. În rezultat, cinci persoane au fost rănite

Forțele Aeriene au avertizat asupra amenințării reprezentate de rachete balistice, în special o rachetă îndreptată spre râul Dnipro. „La locul atacului a izbucnit un incendiu. Toate serviciile intervin”, a declarat Ganzha.

UPDATE 10:18 În noaptea de 14 aprilie, forțele ruse au lansat patru rachete aeriene ghidate de tip Kh-59/69 și 129 de drone de atac „Shahed”, „Gherbera” și „Italmas” asupra Ucrainei, a raportat Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene.

Conform sursei citate, o rachetă aeriană ghidată și 114 drone au fost doborâte sau suprimate în nordul, sudul și estul Ucrainei.

În opt locații au fost raportate lovituri ale dronelor rusești, precum și impactul dronelor doborâte (resturi) în cinci locații.

Atacurile au dus la mai multe lovituri asupra portului Izmail din regiunea Odesa. O navă civilă, un debarcader și o barjă au fost avariate. Echipamentele portuare au fost, de asemenea, avariate. Nu au existat victime, au raportat autoritățile locale.

În regiunea Sumî, forțele ruse au efectuat peste 80 de atacuri asupra a 26 de așezări în ultimele 24 de ore. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă asupra unei mașini în comunitatea Hlukhiv. Un alt bărbat în vârstă de 40 de ani a fost rănit în Bilopillya.

Alți patru copii au primit îngrijiri medicale: două fete și băieți de patru ani, cu vârste de 14 și 15 ani, care au fost răniți de un atac al unei drone rusești.

În regiunea Zaporijie, o femeie de 86 de ani și o fată de 17 ani au fost rănite în ultimele 24 de ore. În regiunea Herson, două persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite în ultimele 24 de ore.

8:25 Industria de apărare a Ucrainei este capabilă să producă milioane de drone FPV pe an, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un discurs cu ocazia Zilei Armurierului Ucrainean, potrivit Ukrinform.

„Capacitățile industriei de apărare a Ucrainei se ridică la milioane de drone FPV pe an. Acestea sunt armele noastre de lovitură la mare distanță, interceptoarele noastre și milioane de obuze. Ucraina are propriile sale arme cu rachete cu rază lungă de acțiune. Și nu doar prototipuri, ci o forță reală, care este deja operațională. «Flamingo» și «Ruta», «Peklo» și «Neptune», «Palyanytsia», «Vilha» – putem fi deja mândri de toate acestea, dar cu siguranță nu ne vom opri aici”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a dat asigurări că aceștia sunt doar „primii pași” ai Ucrainei și a promis că industria va continua să se dezvolte.

„Inamicul va simți acest lucru. Toată lumea poate vedea raza istorică de acțiune a dronelor noastre – 1750 de kilometri de la granița noastră. Vor fi mai multe. Nu este vorba despre recorduri, ci despre justiție, care va găsi răul oriunde în lume, iar «Sichen», «Liutyi», «Morok», «Bars», «Obriy» și FPV-urile noastre sunt dovada acestui lucru”, a declarat președintele.

El și-a exprimat convingerea că „viitorul este deja prezent pe câmpul de luptă” și că Ucraina îl modelează.