Ucraina și aliații săi se tem că suspendarea sancțiunilor rusești de către SUA ar putea prelungi războiul

Decizia SUA de a relaxa unele sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc a provocat un cor de critici din partea liderilor europeni. Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat că nu există „nicio justificare” pentru aceasta. Cancelarul Friedrich Merz al Germaniei a declarat că decizia a fost „greșită”. Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că este „foarte îngrijorătoare”, potrivit BBC.

Rusia beneficiază deja de creșterea prețurilor la petrol, determinată de războiul din Orientul Mijlociu. Lideri europeni se tem că permiterea Rusiei de a vinde mai mult petrol va da un impuls și mai mare vistieriei Kremlinului.

Rusia se află sub sancțiuni americane și europene de când a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

SUA, sub conducerea lui Donald Trump, impusese, de asemenea, sancțiuni țărilor care cumpără petrol și gaze rusești, consumatorilor mari precum India.

Având în vedere că piețele mondiale sunt zdruncinate de războiul SUA și Israelului împotriva Iranulu, și de represaliile iraniene împotriva aliaților lor din Golf, unii mari producători de energie pentru piețele mondiale, Trump a decis să relaxeze sancțiunile.

Pe 12 martie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat o suspendare temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc aflat deja pe petrolierele aflate pe mare.

Într-o conferință de presă la Paris, unde s-a întâlnit cu omologul său francez, președintele Volodimir Zelenski a declarat că numai această decizie a SUA valorează 10 miliarde de dolari pentru Rusia.

„Acest lucru cu siguranță nu ajută la pace”, a spus el.

Acest lucru se datorează faptului că, cu cât Rusia poate obține mai multe venituri, cu atât poate reduce mai multă presiune asupra economiei sale de război.

Presiunea asupra finanțelor publice rusești din ultimele luni este atât de mare încât Kremlinul a trebuit să vândă rezerve de aur și să crească taxele de consum pentru a stimula veniturile. Cu vânzări suplimentare de petrol, Rusia va putea acum să cumpere mai multe arme și soldați pentru a-i trimite în prima linie.