VIDEO Despre corupția la vamă, contrabandă și traficul de arme. Radu Vrabie, directorul Serviciului Vamal, la Podcast ZdCe

Radu Vrabie, directorul Serviciului Vamal este invitatul Podcast ZdCe. Discutăm despre cazurile de corupție la vamă și măsurile de prevenire și combatere, despre cazul Iurie Gorea și cel al camionului cu arme din Ucraina, capturat în România, la ieșirea din Republica Moldova.

Șeful vămii a spus că, de când a preluat mandatul, în decembrie 2025, a dispus eliberarea din funcție a unei persoane, după o decizie de judecată. Totodată, potrivit lui, în perioada 2025-2026, la Serviciul Vamal au avut loc 155 de anchete de serviciu și au fost aplicate sancțiuni disciplinare asupra a 182 de funcționari vamali. În această perioadă au fost destituite din funcție trei persoane.

Șeful Serviciului Vamal răspunde la întrebări legate de taxe ilegale la angajare, coletele neînsoțite, traficul de droguri, ce se întâmplă cu lucrurile confiscate la vamă și despre constatările unui raport de audit al Curții de Conturi. De asemenea, Radu Vrabie s-a referit la acțiunile necesare în vederea integrării europene a R. Moldova și la rolul pe care îl va avea Serviciul Vamal în cazul în care R. Moldova devine stat membru al UE.