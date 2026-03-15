Acțiune comună de plantare între R. Moldova și România: „Natura nu are hotare, iar protejarea mediului este o responsabilitate comună”

R. Moldova și România au desfășurat o acțiune comună de plantare a puieților în satul Blindești, comuna Sculeni, raionul Ungheni, și în localitatea Sculeni, județul Iași, România, sâmbătă, 14 martie 2026. Evenimentul a început pe malul român al Prutului și a continuat pe malul moldovenesc, marcând prin două plantări simbolice colaborarea dintre cele două state pentru protejarea mediului, comunică Ministerul Mediului.

La acțiunile de plantare au participat Ministrul Mediului al R. Moldova, Gheorghe Hajder, și Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor din România, Diana Buzoianu, alături de silvicultori de la Moldsilva și Romsilva, autorități locale și voluntari, care au contribuit la plantarea arborilor în ambele locații.

În această primăvară sunt planificate lucrări de împădurire pe o suprafață de 3000 de hectare și plantarea a peste 11 milioane de puieți, crescuți în pepinierele specializate.

„În România, la Sculeni, au fost realizate lucrări de completare a unei plantații existente pe o suprafață de 7 hectare, cu puieți de stejar și frasin, iar în R. Moldova, în satul Blindești, a fost plantată o suprafață de 3,5 hectare cu puieți de stejar, frasin, paltin de câmp și ulm. Prin această acțiune simbolică, R. Moldova și România transmit un mesaj clar: natura nu are hotare, iar protejarea mediului este o responsabilitate comună. Pădurile joacă un rol esențial pentru un mediu sănătos: curăță aerul, protejează solul și apa și contribuie la combaterea schimbărilor climatice”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

Acțiunea face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP) al R. Moldova și marchează totodată „Luna Pădurii” în România, două inițiative prin care cele două țări își propun să își crească suprafața împădurită.

Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor din Republica Moldova (PNERP) prevede reabilitarea și împădurirea a 145 de mii de hectare de terenuri în următorii 10 ani. În primii trei ani de la lansarea programului, au fost deja reabilitate și împădurite peste 20 de mii de hectare.