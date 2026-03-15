LIVE TEXT Ucraina a atacat sistemele radar rusești și lansatorul S-400 în Crimeea ocupată, declară Statul Major General ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1481

UPDATE 18:00 Ucraina a lovit sisteme radar rusești și un lansator de apărare aeriană S-400 în Crimeea ocupată în noaptea de 15 martie, a relatat Statul Major General al Ucrainei. Conform comunicatului, forțele de apărare ucrainene au lovit stațiile radar 59N6-E „Protivnik” și 73E6 „Parol” din apropierea satului Liubknekhivka, în Crimeea ocupată de Rusia, scrie Kyiv Independent.

Radarul Protivnik este un sistem de supraveghere cu rază lungă de acțiune conceput pentru a detecta și urmări aeronave, rachete de croazieră și ținte balistice la altitudini mari. Sistemul Parol este utilizat pentru a identifica aeronavele ca fiind prietene sau dușmane în cadrul rețelei de apărare aeriană a Rusiei.

Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, un lansator aparținând unui sistem de apărare aeriană S-400 „Triumf” în apropierea așezării Dalne din Crimeea, a declarat Statul Major General.

Amploarea pagubelor este încă evaluată. Statul Major General a confirmat, de asemenea, că un sistem radar Valdai lovit de forțele ucrainene în apropierea orașului Prymorske, în Crimeea ocupată, pe 10 martie, a suferit pagube semnificative. Radarul Valdai este conceput pentru a detecta și contracara dronele care zboară la joasă altitudine.

Potrivit Statului Major General, vizarea sistematică a sistemelor de apărare aeriană rusești contribuie la reducerea capacității Moscovei de a controla spațiul aerian și de a proteja alte instalații militare.

UPDATE 16:45 O dronă rusească a explodat duminică în apropierea unui punct de control din regiunea Cernihiv, ucigând un soldat și rănind alți câțiva. Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare a orașului Cernihiv, Dmitro Bryzhynskyi, a raportat incidentul pe Facebook.

„Într-o comunitate din apropiere, un dronă a explodat în apropierea unui punct de control. În urma exploziei, doi militari au fost răniți”, a scris Bryzhynskyi.

El a adăugat că soldații răniți primesc toată asistența medicală necesară. Ulterior, Bryzhynskyi a precizat că drona a lovit în apropierea unui punct de control din satul Novoselivka, parte a comunității Kyselivka din districtul Cernihiv.

„În urma atacului, un militar a fost ucis și alții au fost răniți. Un ofițer de poliție a fost, de asemenea, rănit”, a spus el.

Serviciile de urgență lucrează în prezent la fața locului, deoarece dispozitivele explozive neidentificate lansate de dronă continuă să detoneze.

UPDATE 12:02 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin alți 47 în ultima zi, au raportat autoritățile pe 15 martie, în urma unui atac cu drone peste noapte, potrivit Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat 97 de drone peste noapte, inclusiv drone de atac de tip Shahed. Apărarea aeriană a doborât sau a suprimat 90 dintre acestea. Cinci drone au lovit cinci locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în două locații.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și 17 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, au raportat autoritățile locale. Forțele rusești au lovit zone rezidențiale și infrastructură, avariand șase clădiri de apartamente și 21 de case private.

În regiunea Harkiv, două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov. Printre victime s-au numărat lucrători medicali de urgență care au fost atacați în apropierea satului Chervona Khvylia, în timp ce o femeie în vârstă de 63 de ani a fost rănită în Kupiansk.

În regiunea Zaporijjea, două persoane au fost ucise și 22 au fost rănite în atacurile rusești, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Forțele rusești au efectuat 735 de atacuri asupra a 43 de așezări din regiune în ultima zi. Autoritățile au primit 405 rapoarte privind daunele aduse locuințelor, infrastructurii și vehiculelor.

În regiunea Sumî, patru civili au fost răniți în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Victimele au fost rănite în atacuri cu drone și bombe ghidate.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în atacuri rusești cu drone și artilerie în trei districte, au raportat autoritățile locale.

UPDATE 09:05 Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială cu cinci etaje din Herson, ca urmare a bombardamentelor de artilerie – ardeau apartamente de la etajul trei și balcoane de la etaje diferite.

„Din fericire, nu au existat victime”, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Dimineața, armata rusă a atacat din nou orașul. Un microbuz a luat foc după ce a fost lovit de un dronă. Salvatorii, în ciuda riscului unor atacuri repetate, au stins incendiul.