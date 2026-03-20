Ucraina desfășoară unități militare în cinci țări din Orientul Mijlociu pentru a intercepta drone

Ucraina a desfășurat unități militare în cinci țări din Orientul Mijlociu pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și civile împotriva dronelor, a declarat vineri, 20 martie, secretarul consiliului de securitate ucrainean, Rustem Umerov, după o vizită în regiune.

El a precizat că echipele au fost trimise în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania, țări care au fost criticate în timpul războiului din Iran. Au fost conturați pași suplimentari pentru „cooperarea în domeniul securității pe termen lung” cu fiecare dintre cele cinci națiuni, a spus el, fără a oferi detalii, scrie Reuters.

„Specialiști militari ucraineni operează în fiecare dintre aceste țări sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare”, a scris Umerov pe X.

Kievul a declarat că aproape o duzină de țări i-au solicitat ajutorul și sfatul în apărarea împotriva dronelor kamikaze pe care Iranul le folosește împotriva vecinilor săi din Golf. Rusia a lansat drone similare asupra Ucrainei de la invazia din 2022, iar Kievul și-a dezvoltat propriile capacități avansate de interceptare a dronelor.

Deși statele din Golf operează sisteme sofisticate de apărare aeriană fabricate în SUA, rachetele pe care le folosesc sunt insuficiente și costă mult mai mult decât dronele Shahed ale Iranului.

Moscova a bombardat Ucraina cu aproape 60 de mii de rachete Shahed și sisteme similare. Inițial, a cumpărat mii dintre acestea de la Iran, înainte de a-și înființa propriile unități de producție pentru a le fabrica sub licență. Ucraina a lansat, de asemenea, atacuri cu drone asupra Rusiei, deși la o scară mai mică.

Ucraina cere bani și tehnologie în schimbul ajutorului din Orientul Mijlociu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Kievul dorește bani și tehnologie în schimbul ajutorului său în Orientul Mijlociu, deși acest lucru încă nu a fost convenit.



Zelenski a spus că Statele Unite se numără printre națiunile care au solicitat ajutorul Kievului și că specialiști ucraineni au fost trimiși la o bază militară americană din Iordania. El a spus că există peste 200 de experți militari ucraineni în Orientul Mijlociu.



Președintele american Donald Trump, care are o relație dificilă cu Zelenski, a negat că Washingtonul are nevoie de ajutorul Kievului pentru doborârea dronelor.

Umerov a declarat vineri că unitățile de interceptare a dronelor protejau inițial infrastructura civilă și critică și că se lucrează la extinderea zonelor lor de acoperire.

Echipele foloseau tehnologie ucraineană pentru a contracara atacurile cu drone, iar partenerii se consultau cu ele, a spus el.

