„Dosarul concesionării aeroportului”: Urmează să fie examinată cererea de numire a unei expertize repetate privind prejudiciul cauzat statului

La ultima ședință din „Dosarul concesionării aeroportului”, care a avut loc astăzi, 20 martie, au fost audiați doi experți care anterior s-au expus cu privire la prejudiciul adus statului în urma concesionării aeroportului.

„La ședință am formulat întrebări către experți. La ședința următoare urmează să examinăm cererea de numire a expertizei suplimentare și cererea de numire a expertizei repetate cu privire la presupusul prejudiciu cauzat statului”, a declarat Vladislav Roșca, avocatul fostului premier Iurie Leancă. Următoarea ședință din „Dosarul concesionării aeroportului” este programată pentru ziua de 24 aprilie 2026.

Anterior, avocatul Vladislav Roșca a declarat că martorii ambelor părți au fost audiați.

„Ar urma doar martori suplimentari dacă o să fie. După ce vor fi audiați experții, sunt cereri cu privire la numirea unor expertize repetate sau suplimentare, sunt două astfel de cereri și urmează instanța să le examineze. După aceasta urmează să fie examinate probele apărării și după va fi audierea învinuiților”, a declarat avocatul fostului premier Iurie Leancă.

Persoanele vizate în dosar

La 2 mai 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că dosarul în care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 392 de milioane de lei în urma concesionării Aeroportului Internațional Chișinău a fost transmis în judecată. În dosar figurează opt persoane: fostul prim-ministru al R. Moldova, Iurie Leancă; ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr; fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci; fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu; fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă; ex-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”, Petru Jardan; fostul director financiar al întreprinderii, Alexandru Ciutac; șefa Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional Chișinău, Alla Țubari.

Procuratura susține că inculpații au concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei „organizații criminale”, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Procurorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din profit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat.

Completele de judecători care au examinat dosarul

Cauza penală privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost repartizată magistratei Djeta Chistol. În cadrul primei ședințe, avocații au înaintat o cerere pentru formarea unui complet din trei judecători. Cererea a fost acceptată, fiind constituit completul de judecată alcătuit din Djeta Chistol, Tatiana Bivol și Petru Păun.

La 13 februarie 2024, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat o hotărâre prin care s-a dispus specializarea magistraților Judecătoriei Chișinău în domeniul examinării cauzelor penale care au fost trimise în instanța de judecată de către Procuratura Anticorupție (PA). Ca urmare a deciziei CSM, completul de judecată format inițial a fost substituit, o lună mai târziu, de un nou complet, format din Olga Bejenari, Vitalie Budeci și Stella Bleşceaga.

La 13 iunie 2024, judecătoarea Stella Bleșceaga și-a început activitatea în cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), după ce a fost înaintată președintei Maia Sandu de Consiliului Superior al Magistraturii spre numirea în funcția de judecătoare la CSJ. La 17 iunie, și Vitalie Budeci a părăsit judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, fiind transferat temporar la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Ca urmare a transferului celor doi magistrați, cauza penală privind concesionarea aeroportului a fost repartizată aleatoriu unui alt complet, format din Ana Cucerescu, Olga Bejenari și Eugeniu Beșelea, raportor magistrata Cucerescu.

În ce condiții aeroportul a revenit în gestiunea statului

Pe 23 noiembrie 2022 Curtea de Apel (CA) Chișinău a decis că Aeroportul Internațional Chișinău revine în gestiunea statului. Atunci, magistrații au examinat în ședință publică apelul declarat de compania „Avia Invest”, afiliată deputatului fugar Ilan Șor, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 21 februarie 2022, prin care a fost respinsă cererea companiei „Avia Invest” împotriva Agenției Proprietății Publice (APP) privind anularea rezoluțiunii contractului de concesiune a activelor aeroportului. Decizia primei instanțe a fost pronunțată de magistrata Ludmila Holeviţcaia, care activează în sistemul judecătoresc din 2008. În document se menționează că Avia Invest a admis „neexecutarea condițiilor contractuale privind prezentarea garanției de bună execuție”.

În decizia motivată a CA Chișinău, consultată de ZdG, se menționează faptul că pe 28 noiembrie 2019 și pe 22 ianuarie 2020 APP a atenționat compania „Avia Invest” asupra expirării termenului de acțiune a garanției de bună execuție a etapei II investiționale (31 decembrie 2019) și asupra obligativității prezentării unei noi garanții, însă Avia Invest nu și-a onorat obligațiile contractuale de prezentare a garanției de bună execuție în valoare de un milion de euro, cu termenul de valabilitate de 3 ani.