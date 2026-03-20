VIDEO Schemă cu „asociații-monstru”. Un deputat PAS propune modificarea Legii cu privire la condominiu, după ce „persoane rău-intenționate” au înregistrat asociații de locatari cu zeci de blocuri

Deputatul PAS, Vasile Grădinaru, a anunțat vineri, 20 martie, că a înregistrat un proiect de modificare a Legii cu privire la condominiu, care ar urmări „protejarea locatarilor de abuzuri”. Potrivit parlamentarului, în Chișinău au apărut asociații care includ zeci de blocuri locative, fără acordul locatarilor.

„(…) Există o problemă constantă în care oamenii deși plătesc taxele, într-un final nu beneficiază de servicii, iar blocurile lor degradează de la o zi la alta. Pentru a soluționa această problemă, în toată lumea și în R. Moldova s-a implementat un concept de constituire a asociațiilor de locatari în condominiu. În 2022, a fost votată o lege nouă pentru actualizarea cadrului normativ în acest sens, încercând să se vină cu o soluție (…). Prin această lege s-a simplificat procedura de înregistrare a asociațiilor, s-a micșorat cvorumul minim necesar de la mai mult de jumătate din proprietari la inițiativa a cinci locatari, pentru a stimula constituirea asociațiilor. Astfel, din 2022 s-a început un proces de înregistrare mai activă a asociațiilor de locatari în care oamenii administrau de sine stătător blocurile, doar că de aceste prevederi, folosite destul de nobil de cetățenii de bună-credință, s-au folosit și șmecherii. S-a identificat un grup de persoane rău-intenționate, care, utilizând dezinformarea sau falsificând acte, au înregistrat asociații de locatari cu zeci de blocuri în componența sa. Aceste persoane s-au concentrat pe sectorul Buiucani, unde s-au atestat asociații de 26 de blocuri, de 13, de 11. Este evident că, constituind asociații atât de mari, practic niciodată nu va fi posibil de adunat cvorumul la o adunare generală și acești administratori care astăzi au constituit aceste asociații, vor fi administratori pe viață, iar oamenii nu vor putea influența nicicum luarea deciziilor”, a declarat Vasile Grădinaru.

Consiliera municipală PAS, Irina Baran, făcând referire la o situație din sectorul Buiucani al capitalei, susține că oamenii s-au trezit peste noapte că fac parte dintr-o „asociație gigantică”, administrată de persoane necunoscute, ce aveau sedii greșite și fără numere de telefon.

„(…) Vrei, nu vrei, am intrat peste noapte într-o schemă (…). În trei luni, aproximativ douăzeci de blocuri din acele 45 au fost salvate (…). Oamenii au înțeles un lucru simplu: pot administra singuri, transparent, corect, fără intermediari, fără companii-căpușe (…). Nu semnați în orb foi goale. Nu acceptați să fiți inclusși în structuri pe care nu le-ați înțeles. Noi, locatarii din strada Nicolae Costin 65, am reușit prin aplicarea articolului 79 din legea condominiului să ne desprindem din această asociație-monstru. Am creat o asociație proprie din două blocuri, cu o curte pe care o vom administra transparent (…)”, a declarat Baran.

Potrivit unui comunicat al PAS, noul proiect de lege propune „crearea mai ușoară” a asociațiilor de bloc, urmând a fi suficient acordul a 25% dintre locatari pentru inițiere. Totodată, pentru crearea asociațiilor pentru mai multe blocuri concomitent, va fi necesar 50% + 1 vot din fiecare bloc în parte. Vechii administratori vor trebui să transmită actele și bunurile în maxim 30 de zile.

În iulie 2022, Parlamentul a aprobat Legea cu privire la condominiu, care prevede, printre altele, organizarea proprietarilor din condominiu în asociație.

În ultimii ani, în R. Moldova au apărut tot mai multe firme care se ocupă de administrarea și întreținerea blocurilor de locuit. În februarie 2025, ZdG a scris că firmele ajungeau să preia în gestiune complexele locative după ce semnează contracte cu asociațiile de locatari, formate după ce bunurile imobile au fost date în exploatare.



Anul trecut, în adresa Ziarului de Gardă au venit mai multe plângeri semnate de locatari ai blocurilor administrate de asemenea firme. Oamenii au acuzat că au fost mințiți, iar companiile care au ajuns să le administreze blocurile în care locuiesc erau acuzate că ar fi construit scheme prin care doreau să obțină beneficii financiare.