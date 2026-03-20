Primarul orașului Căușeni, reținut de CNA într-un dosar de abuz în serviciu și corupție, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Primarul orașului Căușeni, Alexandru Donțu, reținut într-un dosar de abuz în serviciu și corupție, după percheziții efectuate pe 18 martie la sediul Primăriei Căușeni și în alte locații, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Astfel, judecătorul de instrucție a admis demersul procurorilor și a decis arestarea funcționarului.

Informația despre plasarea în arest a primarului a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG).

Pe 18 martie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au efectuat acțiuni de urmărire penală într-un dosar amplu, pornit pe fapte ce vizează abuzul în serviciu, coruperea pasivă și coruperea activă, în care sunt investigate acțiunile ilicite ale unor angajați ai administrației publice locale din Căușeni și ale unui agent economic. Descinderile au avut loc la sediul Primăriei Căușeni, inclusiv în biroul primarului și ale unor angajați ai instituției, dar și la sediile și oficiile unor agenți economici vizați în cadrul investigației.

„Potrivit materialelor anchetei, primarul orașului Căușeni este bănuit că ar fi pretins, a acceptat și a primit mijloace financiare ce nu i se cuvin în sumă de 89 300 de lei (…). La această etapă a operațiunii, de la fața locului au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a informației și alte probe relevante pentru cauza penală.

La moment, sunt reținute două persoane – primarul or. Căușeni și reprezentantul unui agent economic. Ambii urmează a fi escortați la CNA pentru audieri și plasarea în izolatorul de urmărire penală pentru 72 de ore”, a anunțat CNA într-un comunicat din 18 martie.

Investigațiile continuă sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane implicate.

Alexandru Donțu a devenit primar al orașului Căușeni în urma alegerilor locale noi din noiembrie 2024, organizate după ce Anatolie Donțu, tatăl său, care deținea mandatul de primar, a fost destituit din funcție în urma unei decizii a Autorității Naționale de Integritate. La fel ca tatăl său, Alexandru Donțu a candidat din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr (DA).