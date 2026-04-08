Prețurile globale ale petrolului au scăzut brusc, după ce Trump a anunțat deschiderea Strâmtoarei Ormuz. Expert: „Această evoluție creează o fereastră utilă de acțiune”

Prețurile globale ale petrolului au scăzut brusc, iar piețele bursiere au crescut după ce Statele Unite ale Americii (SUA) și Iranul au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, care include redeschiderea importantei rute maritime Strâmtoarea Ormuz, transmite BBC.

Prețul petrolului de referință Brent a scăzut cu aproximativ 13%, ajungând la 94,80 dolari (70,73 lire) pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a fost cu peste 15% mai ieftin, la 95,75 dolari.

Cu toate acestea, prețurile petrolului rămân mai ridicate decât înainte de izbucnirea conflictului din 28 februarie. La acel moment, se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

Costurile energiei au crescut după ce livrările de petrol și gaze din Orientul Mijlociu au fost grav perturbate, în urma amenințărilor Iranului de a ataca navele care încearcă să tranziteze strâmtoarea, ca răspuns la atacurile aeriene ale SUA și Israelului.

Daniel Vodă, expert asociat în politică externă și comunicare strategică la IPRE, a declarat că, „pentru R. Moldova, această evoluție creează o fereastră utilă de acțiune: presiune mai mică asupra carburanților, transportului și costurilor logistice”.

„Este momentul ca autoritățile să urmărească atent formarea stocurilor și a prețurilor, să mobilizeze instituțiile cu competențe de control și să asigure transmiterea corectă a ieftinirilor către economie. Pentru fermieri, care depind direct de combustibili în plin sezon agricol, orice ajustare contează și trebuie valorificată. Tema trebuie scoasă din registrul politic și tratată ca una de interes economic și social, cu efect direct asupra oamenilor și competitivității”, a menționat expertul.

Potrivit BBC, principalii indici bursieri din regiunea Asia-Pacific au crescut miercuri dimineață, 8 aprilie.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 5%, în timp ce Kospi din Coreea de Sud a crescut cu aproape 6%. Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 2,8%, iar ASX 200 din Australia a câștigat 2,7%.

Contractele futures ale pieței bursiere din SUA indicau, de asemenea, o deschidere în creștere pentru Wall Street. Contractele futures reprezintă un acord de a cumpăra un activ la un preț stabilit, la o dată viitoare. În cazul acțiunilor din SUA, acestea pot indica direcția pieței înainte de deschidere.

Iranul și Statele Unite ale Americii (SUA) au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, în timpul căruia traficul maritim va fi permis prin Strâmtoarea Ormuz, transmite BBC. Acest lucru vine la mai bine de o lună după ce SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului și la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile, a declarat miercuri dimineață, 8 aprilie, că armistițiul a intrat în vigoare imediat.

Trump a afirmat că a fost de acord să „suspende bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni” dacă Teheranul acceptă să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul de petrol și alte exporturi din Golf.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că a acceptat armistițiul provizoriu deoarece „am atins deja și depășit toate obiectivele militare”.

Acest lucru vine după ce anterior a avertizat că SUA ar putea distruge Iranul „într-o singură noapte” și că „o întreagă civilizație va muri în această noapte, fără a mai putea fi readusă vreodată” — amenințări care au fost condamnate de șeful Organizației Națiunilor Unite și de Papa de la Roma.

Iranul a fost de acord să permită navelor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, iar trecerea acestora va fi coordonată de armata iraniană.