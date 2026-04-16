„Trump nu are dreptul să se trezească dimineața și să amenințe o țară”. Președintele Braziliei, critică la adresa liderului SUA

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, l-a criticat pe președintele SUA, Donald Trump, afirmând într-un interviu pentru ziarul spaniol El País, publicat joi, 16 aprilie, că liderii mondiali „ar trebui să caute respectul, nu să conducă prin frică”.

„Trump nu are dreptul să se trezească dimineața și să amenințe o țară”, a declarat Lula, referindu-se la amenințarea publică a președintelui din 7 aprilie de a distruge civilizația iraniană, în contextul războiului SUA-Israel împotriva Iranului. „Nu a fost ales pentru asta, iar Constituția lui nu îi permite acest lucru.”

Lula a numit abordarea președintelui american în politica externă „un joc foarte greșit”, bazat pe presupunerea că puterea militară și economică a Washingtonului îi permite să stabilească regulile.

„I-am spus lui Trump că este important să definești ce fel de lider vrei să fii. Eu prefer să fiu un lider respectat, nu temut. Nimeni nu are dreptul să insufle teamă. (…) Joacă un joc foarte greșit. Pornește de la premisa că forța economică, militară și tehnologică a Statelor Unite determină regulile jocului. Dar nu poate fi așa, pentru că, în cele din urmă, ajunge să creeze probleme pentru Statele Unite. Când a decis să atace Iranul, nu știu dacă și-a dat seama că prețul combustibilului va crește și că cei care vor plăti vor fi cetățenii. Când ești șef de stat, trebuie să respecți suveranitatea celorlalte țări”, a declarat președintele brazilian.

El a cerut, de asemenea, alegeri libere în Venezuela, fără interferențe din partea Washingtonului, după un raid surpriză din 3 ianuarie al forțelor speciale americane, care l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la Caracas.

„Ceea ce nu poate fi acceptat este ca SUA să creadă că pot conduce Venezuela. Asta nu este normal; nu își are locul într-o democrație”, a spus Lula.

Lula s-a confruntat frecvent cu Trump în ultimul deceniu, notează Reuters. Principalul său rival la ultimele alegeri, fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, care execută acum o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru că a complotat o lovitură de stat pentru a rămâne la putere, a fost un aliat apropiat și susținător al lui Trump.

Lula, în vârstă de 80 de ani, a făcut referire și la vârsta sa înaintată, precum și la cea a lui Trump, amintind că a cerut reținere atunci când Trump, în vârstă de 79 de ani, a impus tarife mari Braziliei și a sancționat judecători implicați în cazul Bolsonaro. Sancțiunile au fost ulterior ridicate, iar tarifele reduse.