Trump anunță că „al doilea lider global al grupării teroriste ISIS” a fost eliminat într-o operațiune desfășurată de forțele americane și nigeriene

Președintele american Donald Trump a declarat că Abu-Bilal al-Minuki, „al doilea lider global în ierarhia ISIS”, a fost ucis într-o operațiune desfășurată de forțele americane și nigeriene. Atacul a fost descris de președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, drept „un exemplu important de cooperare eficientă în lupta împotriva terorismului”, scrie agenția britanică de știri Reuters.

„În această seară, la ordinul meu, forțe americane curajoase și Forțele Armate ale Nigeriei au executat impecabil o misiune minuțios planificată și foarte complexă pentru a elimina de pe câmpul de luptă cel mai activ terorist din lume. Abu-Bilal al-Minuki, al doilea în comandant în cadrul ISIS la nivel global, credea că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că avem surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”, a declarat Trump pe platforma Truth Social, fără a preciza locația exactă a operațiunii.

Într-un comunicat publicat pe platforma X, Tinubu a spus că evaluările preliminare confirmă eliminarea lui al-Minuki — cunoscut și ca Abu-Mainok — împreună cu mai mulți dintre locotenenții săi, în timpul unui atac asupra complexului său din regiunea Lacului Ciad.

Tinubu a afirmat că forțele nigeriene au colaborat strâns cu omologii lor americani într-o operațiune comună, care a dat o lovitură puternică Statului Islamic.

Al-Minuki, cetățean nigerian, a fost desemnat „terorist global special desemnat” de administrația Biden în 2023, potrivit Registrului Federal al SUA.

Trump, care anterior a acuzat Nigeria că nu reușește să protejeze creștinii de militanții islamiști din nord-vest, a mulțumit guvernului nigerian pentru parteneriatul în această operațiune. Nigeria neagă că ar discrimina vreo religie, afirmând că forțele sale de securitate vizează grupările armate care atacă atât creștini, cât și musulmani.

SUA au efectuat în decembrie lovituri împotriva militanților afiliați Statului Islamic din Nigeria. De atunci, Washingtonul a desfășurat drone și 200 de militari pentru a oferi instruire și sprijin de informații armatei nigeriene în lupta împotriva insurgențelor legate de Statul Islamic și Al-Qaida, care se extind în Africa de Vest.