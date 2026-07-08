Trump amenință că va suspenda comerțul cu Spania, numind-o un „partener groaznic”

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut miercuri, 8 iulie, oprirea tuturor schimburilor comerciale cu Spania, aliat NATO, escaladând tensiunile legate de cheltuielile pentru apărare și de războiul din Iran. În timpul summitului NATO de la Ankara, despre care liderii europeni sperau că va pune capăt disputelor din cadrul alianței militare, Trump a reaprins neînțelegerile cu Spania, numind-o un „partener groaznic”, notează Reuters.

De asemenea, Trump a stârnit nemulțumirea autorităților din Danemarca după ce a susținut din nou că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, determinând Copenhaga să declare ferm că își va apăra „fiecare centimetru din teritoriul național”.

Aceasta este a doua oară când Trump îi cere secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să oprească comerțul cu Spania din cauza refuzului acesteia de a se alinia noii ținte de cheltuieli de apărare a NATO, de 5% din PIB. Totuși, după o primă promisiune similară făcută în martie, schimburile comerciale dintre cele două țări au continuat în ritm normal.

„Spania nu este de acord cu nimic și nu ar trebui să o mai luați în brațe”, i-a spus Trump secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a încercat ulterior să detensioneze situația, afirmând că Spania „a făcut un pas uriaș anul trecut”, crescându-și cheltuielile la 2%, deși a adăugat că „mai există probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. De asemenea, Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de Spania după ce premierul Pedro Sanchez, un socialist care conduce un guvern de stânga minoritar, a refuzat să permită SUA să își folosească spațiul aerian sau bazele militare pentru războiul din Iran.

Fără comerț cu Spania

„Nu vreau să mai facem niciun fel de comerț cu ei, bine?”, a spus Trump, întorcându-se către Bessent, care a răspuns: „Da, domnule”. Trump a adăugat apoi: „Aplicați măsura imediat. Nici măcar să nu vorbiți cu ei. Sunt fără speranță. Sunt oameni răi… Fac atât de mulți bani de pe urma noastră, dar vom avea grijă să câștige mult mai puțin”.

Biroul lui Sanchez a transmis într-un comunicat că tratează declarațiile lui Trump drept „lucruri obișnuite” și că nu intenționează să schimbe relațiile „excelente” pe care le are cu Washingtonul. Acesta a subliniat că Spania înregistrează un deficit comercial în relația cu SUA și că legăturile economice sunt clădite de companii private, nu de guverne, adăugând că, făcând parte din uniunea vamală și comercială, membrii UE nu pot fi vizați separat prin sancțiuni.

Washingtonul operează în comun cu Madridul două baze militare cheie în sudul Spaniei, destinate operațiunilor navale și aeriene.

Întrebați dacă Spania are planuri de urgență în cazul în care SUA își reduc forțele sau dotările din aceste baze, oficialii spanioli au declarat săptămâna aceasta că nu există indicii privind un astfel de plan, în condițiile în care investițiile în ambele baze sunt în creștere. Pedepsirea individuală a Spaniei ar fi posibilă, dar dificilă, a declarat în martie Jennifer Hillman, expertă în drept economic.

În ciuda amenințărilor comerciale ale lui Trump, marii investitori americani s-au arătat entuziasmați de Spania ca destinație de investiții. Firma BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a menționat în raportul său de la jumătatea anului că Spania este „țara preferată pentru expunerea pe acțiuni”, datorită unei creșteri economice care a devansat majoritatea țărilor dezvoltate.