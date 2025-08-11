Trump a declarat că este „nemulțumit” de faptul că Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia

Liderul american Donald Trump a spus că este nemulțumit de faptul că Volodimir Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 11 august, la doar patru zile înainte de întâlnirea de la Alaska cu Vladimir Putin, ce va viza rîzboiul din Ucraina.

„Zelenski a primit permisiunea să intre în război și să ucidă pe toată lumea, acum are nevoie de permisiunea pentru schimbul de teritorii”, a declarat Trump, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Afirmațiile vin în contextul în care Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.

Totuși, Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii pe care o va avea vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai important. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat el la conferința de presă, după cum scrie BBC.

Totodată, Trump a mai menționat că, după părerea sa, armata rusă ar fi reușit să cucerească Kievul la patru ore după începerea invaziei, „dacă ar fi mers pe autostradă”.

„Tancurile s-au împotmolit în noroi. Comandantul a luat cea mai bună decizie. Știți, rușii ar fi ajuns la Kiev în patru ore dacă ar fi mers pe autostradă. Dar generalul rus a decis să treacă prin terenurile agricole. Nu știu cine este acest general, dar, cunoscându-l pe Vladimir (Putin, n..r), cel mai probabil el nu mai este în viață”, a spus liderul american, citat de Novaia Gazeta Europe.

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Trump a descris întâlnirea cu liderul de la Kremlin ca fiind „preliminară”. Zelenski nu va veni în Alaska, deoarece a „participat deja la multe întâlniri”, a adăugat Trump.