Trump afirmă că Rusia va furniza motorină piețelor americane și globale

Președintele Donald Trump a declarat vineri, 9 octombrie, că Rusia a fost de acord să furnizeze motorină piețelor globale în efortul de a reduce prețurile combustibililor, iar administrația sa a ridicat temporar sancțiunile SUA asupra combustibilului rusesc, care erau concepute pentru a priva Moscova de venituri pentru războiul său împotriva Ucrainei, potrivit Reuters.

Prețurile motorinei, utilizate pentru agricultură, încălzirea locuințelor și transportul rutier, sunt aproape de un record și reprezintă un risc pentru colegii republicani ai lui Trump înaintea alegerilor congresuale din 3 noiembrie, care vor determina dacă aceștia își vor menține controlul redus asupra Congresului.

Prețurile motorinei au scăzut după anunț, dar analiștii au spus că acordul ar putea să nu fie suficient pentru a le ține la un nivel scăzut.

Trump a declarat pe rețelele de socializare că a avut o discuție „de mare succes” cu președintele Vladimir Putin, în cadrul căreia au convenit că Rusia va furniza imediat peste 300 000 de tone metrice de motorină piețelor americane și globale, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili de combustibil.

SUA exportă aproximativ 1,5 milioane de barili de motorină pe zi.

După apel, un trimis al lui Putin, Kirill Dmitriev, a lăudat cooperarea dintre Rusia și SUA într-o postare pe X. Dmitriev a solicitat oficialilor americani, în timpul vizitei sale la Washington de luna trecută, licențe de export de motorină pe piața americană, care să fie acordate tuturor marilor companii petroliere rusești, au declarat surse familiarizate cu situația.

În octombrie 2025, SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești din cauza războiului Moscovei, început în 2022. Exporturile de motorină ar putea oferi Moscovei venituri de miliarde de dolari, care l-ar putea ajuta pe Putin să continue războiul cu Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, anunțat în timp ce o delegație ucraineană se afla în SUA pentru a discuta despre cum să se caute o rezoluție a războiului, ca fiind o „decizie slabă din partea unor parteneri puternici”.

„Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va «răsplăti» motorina cu mai multă teroare și perfidie”, a spus el la X.

Acordul a fost criticat și de parlamentarii americani, inclusiv de colegul republican al lui Trump, reprezentantul Don Bacon, care a spus că este timpul să se aplice mai multe sancțiuni adoptate recent de Congres, nu să se ridice măsurile.

„Acum este momentul să folosim aceste sancțiuni pentru a strânge mașina de război a lui Putin, nu să recompensăm un dictator punându-i mai mulți bani în mâini în timp ce continuă să vizeze și să ucidă civili ucraineni”, a spus Bacon la X.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite importul de motorină rusească până pe 7 aprilie.

Trump a declarat că Rusia va furniza încă 500 000 de tone în noiembrie și încă 1 milion de tone „imediat după aceea”. Și mai multe vor urma, a spus Trump, „în funcție de starea rafinăriilor lor de motorină”, care au fost avariate de atacurile ucrainene.

Analiștii au declarat că este puțin probabil ca acordul să ducă la prețuri mai mici susținute la combustibil.

„Nu pot exagera cât de lipsită de valoare este această chestiune”, a declarat Rory Johnston, cercetător pe piața petrolului și fondator al CommodityContext.com, la X, adăugând că Rusia exportă de obicei mult mai multă motorină decât volumele din acord atunci când flota sa de rafinării nu este atacată.

„Evident, nu este o soluție, ci un alt flux pentru a ajuta o piață a motorinei foarte strânsă”, a spus Jim Mitchell, analist la firma de consultanță Wood Mackenzie.

Prețurile motorinei, care sunt adesea un factor important al inflației, au crescut cu 70% de când SUA și Israelul au lansat războiul cu Iranul pe 28 februarie. Războaiele din Iran și Ucraina au declanșat o criză severă a aprovizionării cu combustibil la nivel global, împingând prețurile medii ale motorinei din SUA la 6,28 dolari pe galon joi, potrivit grupului de șoferi AAA.

Prețurile au rămas ridicate în ciuda a două mișcări recente ale lui Trump de a crește aprovizionarea cu combustibil: presiunea asupra aliaților pentru a elibera rezervele de urgență și extinderea accesului la motorina scutită de taxe, vopsită în roșu, care este utilizată în mod normal pentru echipamentele agricole.



Contractele futures pentru motorină din SUA au scăzut cu aproape 5% după vestea acordului și se tranzacționau la 4,64 dolari pe galon.