Editorial Putin amenință Moldova, iar Dodon îl felicită. Care e mai neutru?

Exact cu 20 de ani în urmă, la 7 octombrie 2006, de ziua lui Putin, jurnalista de investigație Ana Politkovskaia a fost omorâtă la Moscova, în lift, în timp ce urca spre propria locuință, unde o așteptau copiii săi.

Cu doi ani înainte, în 2004, se întâmplase masacrul de la școala din Beslan, unde au fost omorâți câteva sute de copii, și alte sute – răniți. Anterior, în 2002, se producea masacrul din Centrul teatral de pe Dubrovka, de la Moscova, în timpul musicalului „Nord-Ost”, unde au murit 130 de spectatori fără nicio vină. Toate aceste masacre erau calificate ca niște cadouri lui Putin, căci pentru el era cel mai plăcut să-și vadă populația înspăimântată, inertă și docilă.

În 2008, liderul de la Kremlin a organizat un război neanunțat în Georgia, unde au murit sute de georgieni atacați de militarii ruși. În paralel, în Rusia erau omorâți, pe rând, opozanții politici. Jurnaliștii erau reduși la tăcere.

În 2014, armata rusă a lui Putin a preluat Crimeea, care, potrivit tuturor acordurilor și hărților oficiale, aparținea Ucrainei. Tot atunci a fost doborât un avion al companiei „Malaysia Airlines”, cu 298 de civili la bord, după cum s-a constat ulterior – dintr-o rea intenție. În 2015 a fost împușcat în spate opozantul rus Boris Nemțov, chiar în preajma Kremlinului.

Partea cea mai tragică a tuturor crimelor enumerate mai sus este că până astăzi nu a fost nimeni pedepsit pentru toate aceste omoruri. Liderul de la Kremlin a avut grijă să corupă, să divizeze, să înlăture, să lichideze pe oricine, astfel încât sistemul să i se supună, iar el să nu părăsească puterea. Acest om, care a organizat masacre, nu a cunoscut niciodată ce înseamnă răspunderea în fața legii, pedepsele pentru ilegalități și, implicit, respectul pentru legi și democrație. Niciodată.

Moldova a fost în vizorul lui Putin mereu. După ce politicienii moldoveni vasali Kremlinului au avut grijă să țină Moldova dependentă de gazele rusești, de rețele energetice controlate de Rusia, de piața de export a legumelor, fructelor și vinurilor, nu a fost complicat să fim șantajabili la orice strângere de mână cu Bucureștiul și Bruxelles-ul. Mai ales că timp de 35 de ani, pe teritoriul R. Moldova staționează ilegal o armată rusă și depozite de arme rusești. În toți acești ani, embargourile și amenințările au fost fățișe.

În 2022, Putin a pornit un război interminabil, de ocupare a teritoriilor, în Ucraina. Au fost omorâți mii de cetățeni în casele lor din orașele și satele ucrainene, copiii fiind răpiți și duși în Rusia. Moldova s-a pomenit cu un lanț de probleme generate de războiul lui Putin: criza refugiaților, criza Nistrului otrăvit de explozii, criza dronelor, care survolează tot mai frecvent teritoriul Republicii Moldova – neanunțat, nesolicitat, nepedepsit. Nu putem să trecem cu vederea războiul dezinformațional la care suntem supuși zi de zi.

Deși Moldova își continuă calea aleasă spre integrarea în Uniunea Europeană, Moscova trimite tot mai multe semnale cu privire la faptul că ea nu vrea ca Moldova să fie europeană, ci vrea ca Moldova să fie rusească. De curând, canalele propagandistice ale Rusiei acuză că Moldova nu își păstrează corespunzător neutralitatea și din această cauză Moscova introduce în monologurile sale adresate nouă amenințarea nucleară.

După toate acestea, de ziua lui Putin, deputatul și ex-președintele Dodon, erou al unor dosare penale de corupție, își expune idolatria față de Putin, pozând cu el pe rețelele sociale și scriind: „Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Молдову и Россию объединяют общие страницы истории, культурные и духовно-нравственные ценности. Несмотря на сложные политические обстоятельства и недружественную политику нынешних властей Молдовы, многие наши граждане по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра и друга.”

Cine respectă mai mult neutralitatea Moldovei? Vladimir Putin, care își ține ilegal armata pe teritoriul Moldovei? Igor Dodon, care nu-i cere lui Putin să-și retragă armata, ci-i promite că-i va deschide larg ușa la prima ocazie?

Moldova are încă o problemă – să califice, să investigheze și să pedepsească trădarea de patrie, în special trădarea în favoarea celui mai mare terorist al planetei, în special în favoarea unui stat care ocupă abuziv, prin forțe armate, 11 % din teritoriul acestui stat. Moldova nu este un stat neutru atât timp cât are o armată străină pe teritoriul său, care e o armată rusă, și atât timp cât apărătorii abuzatorului rus stau în parlament și sunt alimentați din bani publici, dar și din solda Moscovei plătită pentru expunerea tuturor secretelor din legislativul moldovenesc lui Putin.