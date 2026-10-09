VIDEO De la 32 de raioane la 3 regiuni. Reforma APL, fără regiunea transnistreană și fără Găgăuzia. De trei ori mai puține primării. Unde se duc competențele și banii. Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, la Podcast ZdCe

Cum s-a ajuns de la 32 de raioane la 3 regiuni, cum și-a impus premierul Vasile Tofan viziunea în privința noii hărți administrative a R. Moldova și cum localitatea de baștină a lui Alexei Buzu nu a acceptat amalgamarea voluntară și a fost amalgamată obligatoriu, explică secretarul general al Guvernului, invitat în cadrul Podcast ZdCe.

Alexei Buzu a subliniat că cele trei regiuni vor avea competențe mai puține decât actualele raioane, iar noile primării, 273 la număr după procesul de amalgamare, vor avea mai multe competențe, esența reformei fiind cea de a avea primării mai puternice.

Șeful Cancelariei de Stat răspunde la întrebarea dacă trecerea de la regiuni la raioane corespunde Constituției, unde sunt stipulate noțiunile de „raion” și „consiliu raional”, de ce nu s-a revenit la denumirea istorică de „județ”, de ce reforma nu a vizat regiunea transnistreană și nici autonomia găgăuză și de ce Taraclia primește statutul de municipiu de nivelul doi.

Potrivit lui Alexei Buzu, dacă o eventuală altă guvernare ar dori să revină de la regiuni la raioane, așa cum au făcut comuniștii care au lichidat județele și au reinstituit raioanele, acest lucru ar fi mult mai greu de efectuat. Totodată, el lămurește ce soluții ar putea fi aplicate pentru a nu apărea confuzii în cazul localităților cu aceeași denumire, situate în prezent în raioane diferite, dar care, după reformă, vor face parte din aceeași regiune.