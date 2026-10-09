LIVE TEXT Adăposturi mobile au fost instalate în gările din regiunea Kiev. Război în Ucraina, ziua 1689

UPDATE 22:05 Adăposturi mobile sunt instalate în stațiile de cale ferată din regiunea Kiev. Șeful Administrației Regionale de Stat Kiev, Tymur Tkachenko, a anunțat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform.

„Astăzi, începem să instalăm adăposturi modulare în stațiile de cale ferată pentru pasageri din regiunea Kiev. Am vizitat o astfel de instalație astăzi la gara din Hlevakha”, a declarat Tkachenko.

Potrivit acestuia, „adăpostul modular servește ca structură de protecție temporară pentru a asigura siguranța pasagerilor și a personalului stației. Este certificat și îndeplinește cerințele necesare. Fiecare instalație poate găzdui 29 de persoane.”

„Datorită implementării rapide și designului modular, aceste adăposturi pot fi instalate relativ rapid. Aceste instalații reprezintă o măsură imediată pentru îmbunătățirea siguranței feroviare în locurile în care lipsesc structurile de protecție permanente. Acest lucru este deosebit de important atunci când Rusia atacă infrastructura feroviară”, a remarcat el.

El a adăugat că „instalarea unor adăposturi similare este în curs de desfășurare și pe peroanele feroviare din Vyshneve și Brovary. Acestea vor fi gata în curând.”

UPDATE 19:20 Ucraina a atacat și a dezactivat parțial un important centru de date operat de compania tehnologică rusă Yandex, vineri, în a doua acțiune de acest gen în zile consecutive, lărgind aria de acoperire a atacurilor sale în Rusia după ce Moscova a atacat centre de date din Ucraina, conform Reuters.

Yandex, care este puternic implicată în dezvoltarea inteligenței artificiale din Rusia și este uneori numită Google-ul Rusiei, a declarat că centrul său de date din regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, a fost atacat de drone ucrainene și parțial scos din funcțiune.

Producătorul ucrainean de arme Firepoint a declarat că Kievul a folosit dronele sale de atac unidirecționale FP-1 pentru a organiza atacul împotriva a ceea ce a numit cel mai mare centru de date al Yandex și a spus că mai multe dintre modulele sale au fost complet scoase din funcțiune.

Cu o zi înainte, un atac ucrainean a închis centrul de date al Yandex din Sasovo, la sud-est de Moscova, unde sunt găzduite două dintre cele trei supercomputere folosite pentru a dezvolta modelul de inteligență artificială al companiei.

Yandex a declarat că se confruntă cu o provocare dificilă în a-și menține serviciile, utilizate zilnic de milioane de ruși pentru navigare, muzică, filme, comenzi de mâncare și alte sarcini. De asemenea, oferă servicii de cloud computing de care depind multe companii.

UPDATE 17:44 În regiunea Dnipropetrovsk, trupele ruse au atacat două obiective energetice ale companiei „DTEK Dniprovski Elektroseti”, a comunicat de DTEK.

Potrivit datelor furnizate de specialiștii din domeniul energetic, una dintre instalații a fost atacată de ruși cu drone shahed în seara zilei de 8 octombrie. În dimineața zilei de 9 octombrie, o altă instalație a fost lovită de o dronă cu motor cu reacție. În urma atacului, echipamentele energetice au fost avariate și a izbucnit un incendiu, care a fost deja stins. Niciunul dintre angajații întreprinderii nu a fost rănit.

În unele regiuni ale Ucrainei, toată ziua au avut loc întrerupere a alimentării cu energie electrică pentru toți consumatorii, cu o durată cuprinsă între 0,5 și 2 ture.

UPDATE 13:05 Forțele ruse au lansat un atac cu bombe aeriene ghidate asupra unei ferme de animale din regiunea Harkiv. Peste 30 de vaci au fost ucise, anunță Oleksandr Husarov, șeful comunității Pechenihy.

„În urma atacului inamic, clădirile complexului zootehnic au fost distruse. Acești inumani au ucis peste 30 de vaci — animale fără apărare, care au căzut victime terorii rusești.

Nu este vorba doar despre clădiri distruse și bunuri pierdute. Este munca oamenilor distrusă, sunt ani de eforturi și o nouă lovitură dată celor care, în pofida tuturor dificultăților, continuă să muncească pe pământul natal”, a spus acesta pe Telegram.

UPDATE 9:00 Armata rusă a atacat spații de depozitare din raionul Bucea.

În urma atacului, trei persoane au fost rănite. Una dintre ele a fost transportată la spital, iar celelalte două au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Salvatorii caută încă o femeie. Preliminar, aceasta s-ar putea afla sub dărâmături, iar legătura cu ea a fost pierdută.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au intervenit la fața locului. Aceștia au oferit sprijin psihologic rudelor persoanelor rănite și angajaților întreprinderii.

Incendiul izbucnit în urma atacului a fost localizat. Lucrările pentru lichidarea consecințelor bombardamentului rusesc continuă.

UPDATE 8:30 În satul Ivano-Frankivsk, o persoană a murit, preliminar, în urma unui atac.

A luat foc o clădire, precum și iarba uscată și arbuștii de pe un teren deschis.

Salvatorii au lichidat prompt incendiile.

UPDATE 8:15 În noaptea de 8 spre 9 octombrie, începând cu ora 18:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu 136 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol și Primorsko-Ahtarsk, din Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și din localitatea Hvardiiske, situată în Crimeea ocupată, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 114 drone rusești de tip Shahed, Gerbera și de alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în opt locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte șapte locații.