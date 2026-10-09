Mai multe aeroporturi rusești au fost închise pe fondul unui presupus raid ucrainean cu drone

Mai multe aeroporturi din Moscova au suspendat temporar zborurile pe 9 octombrie, deoarece presupusele drone și baloane ucrainene au intrat în spațiul aerian din jurul capitalei ruse. Aeroporturile Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo și Jukovsky au oprit operațiunile în timpul presupusului raid ucrainean, perturbând zborurile și provocând întârzieri mari, relatează Kyiv Independent.

Potrivit FlightRadar24, un site web open-source de monitorizare a traficului aerian, mai multe aeronave guvernamentale rusești din cadrul Detașamentului Special de Zbor al Rusiei, care transportă oficiali guvernamentali ruși de nivel înalt, urmau să zboare pe aeroporturile din Moscova pe 9 octombrie.

Cel puțin una dintre aeronave, un Ilyushin Il-96-300PU care zbura de la Türkmenbașy din Turkmenistan către aeroportul Vnukovo din Moscova, ar fi fost forțată să se devieze către Sankt Petersburg, potrivit FlightRadar24.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că „forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării au respins un atac al 15 drone” asupra aplicației de mesagerie a guvernului rus, MAX.

Un număr de baloane necunoscute, despre care atât canalele Telegram rusești, cât și cele ucrainene au susținut că au fost lansate de armata ucraineană, au fost, de asemenea, văzute pe cerul rusesc. Canalele locale rusești de Telegram au arătat baloane misterioase pe cerul din apropierea Moscovei și activități de apărare aeriană.

Publicația rusească BAZA a susținut că „baloane de recunoaștere lansate din Ucraina” au fost doborâte deasupra regiunii Iaroslavl, o regiune din Rusia la nord de Moscova.

Până la ora 17:42, ora Moscovei, serviciul de știri rusesc RIA Novosti a relatat că aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Jukovsky s-au redeschis.

Pe 1 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat un plan de închidere a cerului Rusiei.

„Pur și simplu vor exista drone pe cerul Rusiei la o scară care trebuie luată în considerare”, a spus el, avertizând „fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc” să nu survoleze țara.

„Cerul rusesc va fi de facto închis”, a adăugat el.

În săptămânile care au urmat anunțului, raidurile cu drone ucrainene au cauzat perturbări grave ale traficului aerian rusesc, dar rezultatul nu a fost la nivelul închiderii complete promise de Zelenski.