Trump a descris întâlnirea cu Putin ca fiind „preliminară” și a spus că între Rusia și Ucraina va avea loc un anumit schimb de teritorii

Președintele SUA intenționează să îi spună președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri, care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska. Trump a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BBC.

Trump a descris întâlnirea cu liderul de la Kremlin ca fiind „preliminară”. În opinia președintelui american, Putin dorește cu adevărat să pună capăt războiului. Cu toate acestea, Trump a menționat că liderul rus l-a dezamăgit deja în trecut.

După întâlnirea cu Putin, Trump intenționează să discute la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni.

„Dacă aceasta (propunerea lui Putin, n.r.) este o afacere bună, voi vorbi despre ea cu liderii europeni, NATO și Zelenski”, a spus Trump.

Următoarea întâlnire după summitul din Alaska ar trebui să fie între Putin și Zelenski sau Putin, Zelenski și Trump, a declarat președintele SUA. Zelenski nu va veni în Alaska, deoarece a „participat deja la multe întâlniri”, a adăugat Trump.

El a mai spus că între Rusia și Ucraina va avea loc un anumit schimb de teritorii, iar acest lucru va fi atât „un lucru bun” pentru Ucraina, cât și unul rău.