Zelenski: „Permiterea Rusiei să vândă produse petroliere este o investiție în război”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat vineri, 9 octombrie, acordul încheiat între SUA și Rusia, care permite Moscovei să furnizeze SUA motorină, numindu-l „o investiție într-un război care trebuie încheiat”, scrie Reuters.

El a respins acordul, care a fost anunțat în timp ce o delegație ucraineană se afla în SUA pentru a discuta despre cum să se caute o rezoluție a războiului cu Rusia, drept „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”.

„Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace sau vreun beneficiu lumii civilizate”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X.

„Rusia va «răsplăti» motorina cu teroare și perfidie suplimentară. A permite Rusiei să vândă produse petroliere este o investiție într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit. Ceea ce este necesar este o dezescaladare reală cu Rusia, pe bază de reciprocitate”, a spus Zelenski.

Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că a convenit, într-o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin, ca Rusia să furnizeze imediat motorină SUA și pieței globale. Trump a declarat că prețurile mai mici pentru americani „sunt cea mai mare prioritate a mea”.

Zelenski, vorbind ulterior cu reporterii pe WhatsApp, a declarat că acordul va oferi Moscovei fonduri suplimentare pentru a purta război și a submina orice încercări de a ajunge la o înțelegere.

„Cred că echipa noastră este folosită pur și simplu ca o fațadă. Și acest lucru nu este cu siguranță corect și nici nu este modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc”, a spus el. „În opinia mea, este o decizie slabă din partea unor parteneri puternici.”