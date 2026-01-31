Tragedie la Mateuți: o minoră a decedat după ce ar fi căzut de la aproximativ 20 de metri

Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Mateuți, același raion, transmite Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Preliminar, o minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.

În urma traumelor suferite, aceasta a decedat”, conform datelor stabilite de IGP.