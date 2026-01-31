R. Moldova NU a accesat energie de avarie din România după deconectările din 31 ianuarie

Pe 31 ianuarie, R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România, precizează Ministerul Energiei după ce în spațiul public au apărut mai multe informații la acest subiect. Totuși, în ultimele zile Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern.

„Fiind weekend, consumul este mai mic și e suficientă Capacitatea Neta de Transfer (NTC) alocată de ENTSO-E. Dupa căderea Liniei de 400 kV Isaccea-Vulcanesti-MGRES, R. Moldova este alimentată prin patru linii de 110 kV ce interconectează sistemele energetice ale României și R. Moldova, dar care nu sunt utilizate în mod obișnuit.



În ultimele zile însă, Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern”, a precizat Ministerul Energiei.

Pe 31 decembrie, în mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, au fost înregistrate deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES.

La câteva ore după, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a anunțat că reconectarea energiei electrice se realizează treptat și controlat, cu respectarea parametrilor de funcționare ai sistemului, pentru a preveni apariția unor dezechilibre suplimentare și pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național.