Transportul public din capitală și-a reluat activitatea parțial. Cum se circulă pe fiecare rută

Circulația troleibuzelor din municipiul Chișinău și-au reluat activitatea parțial, după ce circulația a fost blocată din cauza lipsei energiei electrice, sâmbătă, 31 ianuarie, anunță Regia Transport Electric Chișinău.

Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze de către I.M. Parcul Urban de Autobuze pe fiecare traseu, pentru a asigura transportarea călătorilor în contextul lipsei energiei electrice în oraș.

La moment se circulă pe următoarele rute:

Ruta nr. 1 circulă de la Durlești până la Universitatea de Medicină;

Ruta nr. 7 circulă un trolebuz cu mers autonom;

Ruta nr. 13 – o parte – din sectorul Ciocana până la str. Uzinelor (troleibuze cu diesel), iar cealaltă parte – de la str. Uzinelor până la str. Dokuceaev;

Ruta nr. 16 – in regim autonom

Ruta nr. 25 – troleibuze diesel

Rutele nr. 33, 34, 35 și 37 circulă pe traseu în regim autonom;

Ruta nr. 36 circulă din sectorul Centru până la Schinoasa;

Ruta nr. 38 de pe strada Alba-Iulia – bd. Stefan cel Mare și Sfânt – Gara Feroviară;

Ruta nr. 5 circulă până la Restaurant Butoiaș;

Ruta nr. 21 circulă de la strada Ion Creangă până la Parcul de troleibuze nr. 3;

Ruta nr. 23 circulă de la Restaurant Butioas până la str. Meșterul Manole.

„Se tractează troleibuze de pe str. Alba-Iulia spre Ion Creangă pentru a asigura circulația pe tronsonul din str. Ion Creangă – Universitatea de Medicină. RTEC va reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează și recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale”, anunță Regia Transport Electric.