Alimentarea cu energie electrică în sistemul de transport a fost restabilită pe întreg teritoriul R. Moldova

Ministerul Energiei anunță că operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune pe parcursul acestei zile. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate.

În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum, mai adaugă Dorin Junghietu în mesajul publicat pe Facebook.

De asemenea, conform datelor de la Minister, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.