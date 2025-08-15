Principală — Ştiri — Social — Trafic intens la Vama Leușeni.…
Trafic intens la Vama Leușeni. Cetățenii sunt îndemnați să folosească alte puncte de trecere a frontierei
Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, anunță vineri, 15 august, Serviciul Vamal (SV).
„La această oră, în Vama Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.
De către autoritățile de control la frontieră sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă”, a precizat SV.
Astfel, SV recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin Vama Costești, Leova sau Cahul.
„Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare de situație revenim cu actualizări”, a menționat Serviciul Vamal.