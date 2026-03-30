Trafic de influență: 400 de mii de dolari în schimbul obținerii unei decizii favorabile pentru persoane vizate într-o cauză penală

O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, ar fi pretins suma de 400 de mii de dolari, în schimbul obținerii unei decizii favorabile pentru persoane vizate într-o cauză penală, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).

Oamenii legii anunță că ieri, la 29 martie, au avut loc percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.

Sursa citată scrie că în cadrul documentării cazului, sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă, iar persoana a fost reținută.