Oamenii legii au desfășurat percheziții la un agent economic specializat în închirierea și leasingul de automobile, care ar fi tăinuit circa 6 milioane de lei de la achitarea obligațiilor către stat, informează Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

Conform comunicatului emis de SFS, schema investigată ar fi avut loc în 2024-2025, atunci când agentul economic ar fi ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de ordinul milioanelor de lei.

„Mai mult decât atât, banii ascunși de la stat au fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma (ar fi cumpărat și închiriat case și apartamente, precum și mașini în scop personal), ceea ce constituie spălare de bani și este pedepsită penal”, scrie SFS.

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SFS au descins cu percheziții la întreprinderea din Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile care vor fi supuse cercetării penale, precum și bani în diferite valute, precizează sursa citată.