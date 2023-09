Trădare și trădătorii din SBU. Unde și de ce au fugit subalternii lui Bakanov pe 24 februarie

În iulie 2022, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat într-un mesaj video despre autocurățirea cu succes a Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) de spionii și agenții ruși. În acea zi Zelenski l-a concediat inclusiv pe șeful Serviciului de Securitate, Ivan Bakanov, care era considerat prieten de copilărie al lui Zelenski. Vechile relații de prietenie nu au salvat cariera lui Bakanov, deoarece au apărut „o mulțime de întrebări” față de șeful SBU cu privire la legăturile înregistrate dintre angajații structurilor de forță din Ucraina și serviciile speciale rusești. Cu toate acestea, Bakanov duce astăzi o viață obișnuită.

Din diverse surse, reporterii de la hromadske au obținut acces deplin la corespondența secretă a SBU și la corespondența internă a conducerii SBU din regiunile de sud.

Primii „trădători" – Andrei Naumov și Serghei Krivoruciko

Andrei Naumov și Serghei Krivoruciko

Primii „trădători” declarați public au fost generalii de brigadă Andrei Naumov, fostul prim adjunct Bakanov și Serghei Krivoruciko, fostul șef al departamentului SBU din regiunea Herson.

Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru în mesajul său video din aprilie 2022 și, în același timp, au fost emise decrete pe site-ul șefului statului privind retrogradarea acestor doi din rangul de generali. „Nu avem aceeași cale cu niște generali colaterali”, a declarat atunci președintele despre Serghei Krivoruciko. Această decizie a fost o mare surpriză.

„Nu sunt implicat în niciun dosar penal. N-au nimic împotriva mea, pentru că știu că nu există motive”, i-a spus Krivoruciko jurnalistului de la hromadske, adăugând: „Care este poziția mea astăzi? Sunt în subordinea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, sunt subalternul lui”.

Serviciul de Securitate altfel vede situația. „El nu este un angajat activ, în ciuda faptului că încă mai este angajat al SBU. Nu este subalternul lui Maliuk. Este un fel de interpretare greșită a acestuia. El este «la dispoziția» administrației centrale”, a explicat Aliona Semikina, consilieră a șefului SBU.

Pe 23 februarie, la Herson a avut loc o întâlnire cu participarea șefilor din regiune. N-au fost publicate momente video, dar comandantul brigăzii 124 din Herson, Dmitri Ișenko, care a fost prezent la întâlnire, și-a amintit ulterior într-un interviu cu Ukrainska Pravda: „Șeful Centrului Antiterorist de la SBU și șeful SBU au raportat acolo că nu va fi nicio invazie”.

Astfel, Serghei Krivoruciko le-a spus conducătorilor săi că este puțin probabil ca țara sa fie atacată. Totuși acesta n-a fost acuzat de înaltă trădare sau de altceva de acest gen – el a fost doar retrogradat, dar lăsat în serviciu.

Andrei Naumov a plecat din Ucraina pe 23 februarie 2022 și acum se află în arest în Serbia. Instanța locală a refuzat extrădarea fostului șef adjunct al SBU în Ucraina, deoarece acesta are probleme și cu justiția sârbă. În Serbia, Naumov este acuzat de spălare de bani.

Un alt „trădător” – Roman Dudin

Fostul șef al departamentului SBU din regiunea Harkov, care se afla acolo în momentul invaziei pe scară largă, este suspectat de înaltă trădare, neascultare și plecare neautorizată de la locul de serviciu. Dudin se află acum în centrul de detenție preventivă Lukianovka.

„Războiul a început pentru mine pe 24, la 04:25, când comandantul Direcției Regionale de Est a SPR, generalul Bobriniuk, a sunat și a spus că a început bombardarea frontierei de stat. La comandă, am ridicat întregul personal al garnizoanei Harkov, am raportat la Kiev care este situația și am început concentrarea efectivului. Ne-am adunat la mine între 6 și 7. Apropo, toată conducerea (Terehov, Sinegubov) era acolo”, ne-a spus Roman Dudin la telefon.

Două zile mai târziu, pe 26 februarie, a primit instrucțiuni de la Bakanov să plece la Kiev.

Ivan Bakanov și Roman Dudin

Echipa de intervenție rapidă (GBR) vede altfel situația și-și bazează acuzațiile de trădare pe următoarele: „În ajunul zilei de 02/24/2022, fostul șef al direcției știa despre probabilitatea ridicată a unei ofensive pe scară largă pe teritoriul Ucrainei de către forțele armate ruse, dar în loc să organizeze efectivul pentru a opri inamicul, el, de fapt, s-a angajat în acte de sabotaj”.

Adică știa despre atacul rușilor, dar nu a făcut nimic pentru a face anumite pregătiri. Cu toate acestea, există o înregistrare video a unei întâlniri cu șeful Administrației Regionale de Stat din Harkov, Oleg Sinegubov, care a avut loc în ajunul invaziei, pe 23 februarie. În înregistrarea video se vede cum Roman Dudin vorbește despre creșterea numărului de trupe rusești la granițele cu Ucraina, în regiunea Harkov, precum și despre faptul că ofițerii ruși discută la radio despre Ucraina și „tendințele sunt foarte negative”. În afară de aceasta, Dudin raportează despre măsurile luate pentru contracararea unei posibile invazii în regiunea Harkov, consolidarea apărării aeriene, creșterea numărului de militari și crearea liniilor de apărare.

Un punct mai important al acuzației GBR este încercarea lui Roman Dudin de a prelua puterea în regiunea Harkov și de a-l înlătura temporar pe Oleg Sinegubov din funcție pe 24 februarie. Prin urmare, potrivit Biroului de Stat, Sinegubov nu a putut participa la prânz, pe 24 februarie, la o conferință telefonică cu biroul lui Zelenski. Ce-a fost asta? Jurnaliștii de la hromadske l-au întrebat pe unul dintre foștii angajați SBU care cunoaște situația din spusele celor care au participat la așa-numita suspendare.

„Legătura cu Terehov a dispărut în dimineața zilei de 24 februarie. Era încă în contact la ora 06:00, sau la cinci și ceva, apoi a dispărut. Și Sinegubov a dispărut. Potrivit lui Dudin, aceștia se aflau la vila lui Feldman, membru al fracțiunii OPZJ (Platformă de opoziție – Pentru viață, n.r.). Ni s-a ordonat să-i găsim pe Sinegubov și Terehov. Nu erau și nu puteam lua legătura cu ei. Bakanov i-a ordonat să-i găsească. I-a găsit, poate într-un mod dur, dar a făcut-o. Nu a fost așa ca să fie scoși cu forța sau altceva de acest gen. Au ieșit liniștiți și au plecat. Nu cred că Dudin, fără un ordin de la Kiev, ar fi mers acolo doar pentru a-l «ridica» pe șeful Administrației Regionale de Stat”, a spus Oleg (numele schimbat), fost angajat al SBU.

Videoclipul cu „suspendarea” a fost, de asemenea, păstrat. În videoclip se vede biroul șefului direcției Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea de est din Harkov, Roman Dudin, cum stă la masă. La începutul videoclipului cineva spune: „Toți trebuie să părăsească biroul”. Oleg Sinegubov și Igor Terehov pleacă în tăcere. Atât.

Corespondența dintre Bakanov și Dudin, 26 februarie 2022

„Potrivit acuzării, înalta trădare s-a manifestat prin faptul că în intervalul de timp de la 11:00 până la 13:00 l-a înlăturat de la datorie pe șeful direcției Serviciului de Securitate Harkov, apoi a dat comanda de a evacua unitatea sa și a deteriorat comunicațiile speciale de stat. Pentru verificare, am făcut o cerere la Biroul Președintelui pentru a stabili dacă a existat vreo suspendare. Iar Biroul a răspuns că nu au nicio informație, potrivit căreia șeful direcției Serviciului de Securitate Harkov ar fi fost înlăturat din funcție. Dacă aș fi fost președintele direcției Serviciului de Securitate și dacă s-ar fi întâmplat o astfel de suspendare, aș fi sunat la conducerea superioară și aș fi raportat-o. Dar nu au existat astfel de apeluri”, spune Alexander Kojevnikov, avocatul lui Roman Dudin.

Corespondența dintre Dudin și Bakanov, 24 februarie 2022

În cele din urmă, din conversațiile la care a avut acces hromadske, putem conclude că însuși Sinegubov l-a asigurat pe Dudin că nu are pretenții față de el. Dar Kirill Timoșenko, șeful adjunct al Biroului Președintelui, a avut pretenții. Numele lui a fost adesea menționat în corespondența dintre Dudin și Bakanov, dar adevăratul său rol în această poveste a fost neclar de la bun început. Kirill Timoșenko a refuzat să se întâlnească cu reporterii de la hromadske. Aceștia însă au găsit accidental documente care confirmă faptul că acesta a depus mărturie în cazul Dudin și le-a spus anchetatorilor despre presupusa demisie a lui Sinegubov în primele zile ale invaziei pe scară largă.

Nu există așa informație în Biroul Președintelui. Iar în privința lui Kirill Timoșenko, care a fost demis din BP, există? De ce Kirill Vladlenovici a simțit nevoia să le spună anchetatorilor despre acest lucru? Iată versiunea lui Roman Dudin.

„În spatele acestui caz [împotriva mea] se află în mod special Tatarov, Ermak, Maliuk, Kirill Timoșenko. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că am înregistrat fapte legate de furtul ajutorului umanitar. Acest ajutor ajungea în orașul Ternopil, de acolo la Nipru, unde era reambalat și trimis în alte regiuni, în special la Harkov. De aceea, locuitorii din Harkov nu au primit efectiv niciun ajutor umanitar. Fiind prezentate ca mărfuri fără timbre de acciz, erau vândute în supermarketuri, piețe etc. Kirill Timoșenko este foarte neinteresat în cazuri de delapidare, pe care le-am documentat în regiunea Harkov.”

Kirill Timoșenko a depus mărturie în cazul Dudin

Timoșenko a negat implicarea sa în furtul ajutorului umanitar, deși a recunoscut că au existat astfel de proceduri penale. „Toate cazurile de furt de ajutor umanitar, [în care aș fi fost implicat] eu și încă cineva din birou sau cineva din șefii regionali… Nu am auzit despre nicio cauză penală sau progrese în aceste cazuri, în niciunul dintre regiuni.”

Roman Dudin, fără îndoială, are păcate de serviciu, dar aceste acuzații ale GBR par foarte dubioase.

Roman Dudin în instanța de judecată

hromadske

Tribunalul Șevcenko de la Kiev a început deja să ia în considerare cazul lui Dudin. Am întrebat procurorii despre rolul prietenului președintelui în această poveste.

Cei de la Tribunalul General au declarat pentru hromadske: „În timpul anchetei preliminare, B nu a fost interogat ca martor. Dacă va fi necesar, procurorii de caz vor soluționa subiectul citării și interogării lui B în calitate de martor în ședința de judecată”. Litera „B” înseamnă Bakanov.

Următorul „trădător” – Oleg Kulinici

Oleg Kulinici

hromadske

Oleg Kulinich, șeful SBU al Republicii Autonome Crimeea, a fost reținut în iulie anul trecut – a fost și el acuzat de înaltă trădare. El a studiat la școala sovietică KGB, iar mai târziu la Academia FSB din Rusia. Până în 2009, a lucrat în SBU. Ulterior, a lucrat pentru compania de Stat „Energoatom” sub conducerea lui Andrei Derkaci, suspectat de trădare. În octombrie 2020, Președintele Zelenski l-a numit pe Kulinici șef al Departamentului SBU din Crimeea.

În momentul izbucnirii războiului, el se afla în Herson. Dar a primit ordin de la superiorii săi și a plecat la Kiev.

El a trimis, prin intermediul avocatului său, o scrisoare în adresa redacției hromadske, în care explică modul cum a părăsit Hersonul: „Pe 02/24/2022, aproximativ la 08:00, la inițiativa lui Ivan Bakanov, a avut loc o întâlnire operațională în format de videoconferință închisă. Conform rezultatelor raportului privind evoluția situației în direcția Crimeea, șeful SBU a ordonat evacuarea (femeilor și copiilor) din Herson, precum și retragerea efectivului într-un punct de control de rezervă. Odată cu apropierea trupelor rusești de Herson, am fost ultimul care a părăsit clădirea SBU și m-am deplasat în direcția estică a regiunii Herson”.

Corespondența dintre Kulinici și Gorbenko, 24 februarie 2022

Ordinul de a pleca în capitală, dat lui Kulinici de către Bakanov, a fost transmis de adjunctul acestuia, Vladimir Gorbenko. Gorbenko personal ne-a confirmat autenticitatea acestei corespondențe.

„Tot ce a făcut înainte de 24 februarie și după aceea a fost coordonat”, spune avocatul Dmitri Palamarciuk despre clientul său. Potrivit acestuia, acțiunile lui Kulinici nu au fost doar coordonate, el a îndeplinit, de fapt, ordinele superiorului său direct, Ivan Bakanov, date personal de acesta sau transmise uneori prin intermediul unuia dintre adjuncții săi.

„Kulinici a primit ordinul de a apăra orașului Kiev, deoarece mulți spuneau că, în cazul în care capitala cade, despre apărarea țării nici nu poate fi vorba. În acest sens, a existat un ordin de a trece la apărarea capitalei, pe care l-a îndeplinit. Adică a fost un ordin, dar și o instrucțiune, numiți-o cum doriți, esența nu se schimbă”, spune Palamarciuk.

Chiar dacă nu au existat instrucțiuni, formularea GBR despre „părăsirea locului de dislocare” este îndoielnică. Doar sediul principal al Direcției SBU din Crimeea este situat la Kiev. Respectiv, Kulinici nici măcar nu și-a părăsit oficial locul de dislocare, ci pur și simplu s-a mutat de la un birou la altul.

Pe 5 aprilie 2023, SBU și GBR au publicat o înregistrare audio cu mai multe conversații între Oleg Kulinici și presupusul său curator de la Moscova, fostul secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare, volodimir Sivkovici. Potrivit anchetatorilor, Kulinici trebuia să-i facă legătură unui agent al Moscovei, numit „Vânătorul”, cu autoritățile. Potrivit unei versiuni, „Vânătorul” este fugarul Andrei Naumov, dar acest lucru nu a fost dovedit. Conversațiile publicate ar fi fost înregistrate în 2019 și la începutul anului 2020. Este curios faptul că în acel moment Kulinici nu lucra în SBU. El a fost numit în funcție abia în toamna anului 2020.

Oleg Kulinici în instanța de judecată

hromadske

„Versiunea organului de cercetare preliminară că ar fi comis înaltă trădare, respectiv transferul de date într-o conversație cu Sivkovici, care acum este publicată pe internet, a apărut după ce acesta a fost reținut. Originea suportului electronic pe care sunt stocate aceste înregistrări este foarte interesantă”, spune avocatul lui Oleg Kulinici, Dmitri Palamarciuk.

Când GBR și SBU au publicat înregistrările, s-ar părea că în mod intenționat l-au prelucrat și „urmărit” pe Kulinici mulți ani, ținându-i comunicațiile sub control. De fapt, un stic cu dovezi incriminatoare împotriva lui Kulinici a fost găsită „în mod accidental” mult mai târziu, după arestarea acestuia, într-o casă goală din Kiev. Percheziții în clădirea abandonată a fost efectuată pe un cu totul alt caz, dar singurul lucru pe care l-au găsit a fost același stic cu conversații. Cine a făcut înregistrarea și cu ce scop nu se știe. Acest lucru ar putea pune la îndoială probele în instanță.

Când Kulinici a fost reținut pe 16 iulie 2022, Bakanov a aflat despre acest lucru postfactum.

