Secretarul american al energiei anticipează că prețurile petrolului vor atinge un nivel maxim în următoarele săptămâni

Prețurile petrolului vor crește probabil până când petrolierele vor reuși să traverseze Strâmtoarea Ormuz, care este blocată, însă situația s-ar putea schimba în următoarele săptămâni, a declarat secretarul american al energiei, Chris Wright, potrivit CNN.

„Vom asista la prețuri ridicate la energie, care ar putea să crească” până când „traficul naval semnificativ” va reuși să treacă prin această cale navigabilă cheie, a declarat Wright participanților la conferința Semafor World Economy. În acel moment, prețurile petrolului vor atinge „un nivel maxim”, a spus el, anticipând că acest lucru se va întâmpla „cândva în următoarele câteva săptămâni”.

Prețurile petrolului reprezintă în mare măsură un indicator pentru prețurile benzinei, având în vedere că acestea constituie principalul factor de cost pentru prețurile plătite la pompă, scrie CNN.

Țițeiul Brent, etalonul mondial al petrolului, a crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului. Luni, 13 aprilie, prețurile au crescut, apropiindu-se de 100 de dolari pe baril.

Anterior, Donald Trump a ordonat să fie instituită o blocadă navală în Iran, după eșecul negocierilor directe dintre cele două țări, desfășurate în Pakistan. Trump a impus blocada în încercarea de a priva Iranul de principala sa sursă de finanțare – exportul de petrol.

Trump a amenințat că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care va încălca blocada americană impusă navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene.