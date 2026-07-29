Termoelectrica și-a găsit furnizorul pentru decembrie: contract de 600 000 MWh de gaze

Energocom Trading SRL a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către S.A. „Termoelectrica” în decembrie 2026. S. A. Energocom a anunțat despre acest lucru pe 29 iulie.

Volumul estimat este de 56 911 050 m³, echivalentul a 600 412 MWh, și va fi utilizat pentru consumul propriu al întreprinderii, inclusiv pentru producerea energiei termice și electrice.

Licitația a fost organizată pe platforma Bursa Română de Mărfuri EST.