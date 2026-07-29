Termoelectrica și-a găsit furnizorul pentru decembrie: contract de 600 000 MWh de gaze
Energocom Trading SRL a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către S.A. „Termoelectrica” în decembrie 2026. S. A. Energocom a anunțat despre acest lucru pe 29 iulie.
Volumul estimat este de 56 911 050 m³, echivalentul a 600 412 MWh, și va fi utilizat pentru consumul propriu al întreprinderii, inclusiv pentru producerea energiei termice și electrice.
Licitația a fost organizată pe platforma Bursa Română de Mărfuri EST.
„Participarea la această licitație presupune asumarea riscurilor comerciale specifice unei piețe volatile. Prin contractarea volumelor necesare pentru luna decembrie, Energocom Trading își confirmă capacitatea de a contribui la funcționarea pieței concurențiale a gazelor naturale din R. Moldova”, a punctat S. A. Energocom.